 В доме лидера армянской оппозиции прошли обыски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2020

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Мир

В доме лидера армянской оппозиции прошли обыски

Лидера второй по численности фракции армянского парламента Гагика Царукяна допрашивают в СНБ республики.

Лидера партии Процветающая Армения Гагик Царукян

Лидера партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян

В воскресенье, 14 июня, резко обострилась внутриполитическая ситуация в Ереване. С утра сотрудники Службы национальной безопасности провели обыски в особняке лидера второй по числу мандатов в парламенте страны фракции, лидера партии "Процветающая Армения", одного из богатейших людей страны Гагика Царукяна.

К резиденции Царукяна в поселке Ариндж под Ереваном подтянулись несколько сотен его сторонников, включая всех членов возглавляемой им фракции. Они уверены, что это не что иное, как политическое преследование со стороны властей, спровоцированное тем, что 5 июня на собрании партии Гагик Царукян обвинил правительство Пашиняна в провале во всех сферах деятельности и заявил, что оно не сумело осуществить реформы в экономике, а также потерпело полную неудачу в борьбе с пандемией коронавируса.  Он также сказал, что правительство следует немедленно заменить "на 100 процентов".

В свою очередь, власти заявили о том, что заявления Царукяна очевидно связаны с его обеспокоенностью в связи с рядом уголовных дел, в которых фигурирует сам лидер партии. В качестве подтверждения СНБ распространила в воскресенье два документа, в которых, на ее взгляд, подтверждается участие партии в подкупе избирателей на парламентских выборах, а также случаи незаконной предпринимательской деятельности без предусмотренной законом лицензии, в результате чего государству был нанесен ущерб почти в 30 миллиардов драмов (порядка 50 миллионов евро). В деле, в частности, фигурируют казино и развлекательно-игровые центры, принадлежащие Царукяну.

После обысков в его доме Гагик Царукян был препровожден в СНБ "для беседы". По некоторым данным, пока он проходит по делу в качестве свидетеля, однако ситуация может измениться в любую минуту.

Сторонники Царукяна собрались у здания СНБ

Несколько сотен сторонников Царукяна собрались также у здания СНБ в центре Еревана. В какой-то момент улица была полностью перекрыта, и полиции и силам правопорядка пришлось применить силу. Не обошлось без потасовок. Задержаны около ста сторонников Царукяна, уверенных, что дело против него сфабриковано по заказу властей.

Ситуация на 15.00 по местному времени ситуация продолжает оставаться сложной. Люди отказываются расходиться. К зданию СНБ стянуты большие силы полиции и спецназа. Протесты оппозиции происходят в условиях режима ЧП, объявленного властями в связи с пандемией.

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  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

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  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

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    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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