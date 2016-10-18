В доме Гитлера откроют отделение полиции

Городские власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, под отделение полиции. Об этом решении было объявлено во вторник, 19 ноября.
Одной из причин этого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера со стороны его сторонников со всего мира. Поклонники национал-социализма неоднократно проводили акции перед домом, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.
В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.
Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма. Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты.
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Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь