 В доме Гитлера откроют отделение полиции | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2019

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Европа

В доме Гитлера откроют отделение полиции

Дом, где родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, был национализирован властями Австрии. Теперь там откроют отделение полиции, чтобы отпугнуть "паломников".

Дом Гитлера

Городские власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, под отделение полиции. Об этом решении было объявлено во вторник, 19 ноября.

Контекст

20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" в Восточной Пруссии раздался взрыв. "Фюрер" пережил покушение лишь чудом. Кто же организовал заговор? (20.07.2018)

Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение о судьбе дома, где родился и жил до трех лет Гитлер. Государство его национализировало. (06.08.2019)

Одной из причин этого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера со стороны его сторонников со всего мира. Поклонники национал-социализма неоднократно проводили акции перед домом, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма. Экс-владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тысяч евро: так оценили стоимость дома эксперты.

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  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

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  • Выставка Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Ужасы реальности и нацистская пропаганда благополучного мира

    Маленький мальчик идет мимо человеческих трупов, лежащих на краю дороги. Фотография была сделана в 1945 году, вскоре после освобождения американцами концентрационного лагеря Берген-Бельзен. В выставочном зале рядом с этой фотографией висит пропагандистский плакат "Здоровые родители - здоровые дети" и "Картина семьи", которую написал художник Ханс Шмиц-Виденбрюк.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Фальшивая идиллия

    Картина "Крестьянки, возвращающиеся с поля" Леопольда Шмуцлера, "Пахота" Пауля Юнгханса и "Крестьянская трапеза" Хермана Отто Хойера демонстрируют лживый образный язык национал-социалистов, который не имел ничего общего с реальностью. "Настоящая" сельская жизнь была одним из главных мотивов нацистов, которые восхваляли аграрное общество.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Борьба в открытом море

    Картина Клауса Бергена "В районе военных действий в Атлантике". Этот художник был включен Адольфом Гитлером в список наиболее ценных для Германии деятелей искусства. Бушуют волны, корабль пробивается через морскую пену напрямик к освещенному небу. Облака подчеркивают драматизм и романтичность сценария. Смысл картины ясен: море - это не место для сражений, а одиссея для настоящих героев.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Приукрашенное искусство

    Можно ли назвать искусство национал-социализма прогрессивным? Искусствоведы считают, что оно было далеко позади актуальных течений своего времени. В то время как художники-модернисты ставили под вопрос живопись как копию реальности, Херман Отто Хойер обрашался к грубому реализму. "Крестьянская трапеза" 1935 года показывает один из любимых мотивов нацистов: немецкую семью.

  • На выставке Послушное искусство в Бохуме

    Послушные художники Гитлера

    Детство на войне

    Фотография Джона Флориа и картина Пауля-Матиаса Падуа висят в выставочном зале рядом. На картине дети не сводят с отца глаз, в то время как он, одетый в военную форму, рассказывает, очевидно, про войну. Реальность была другой, как показывает снимок американского фотографа, на котором видно, в каком отчаянии находится взятый в плен солдат - еще совсем ребенок.

    Автор: Сабине Ольце, Ольга Солонарь


Контекст

Послушные художники Гитлера

Работы близких национал-социализму художников Гитлер использовал в целях пропаганды. Экспозиция в Бохуме показывает их рядом с теми произведениями, которые нацисты называли "дегенеративными". (14.11.2016)  

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В Австрии готовятся снести дом Гитлера (18.10.2016)  

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