В День независимости Украины в Киеве проходит "Марш новой армии"
На Майдане в Киеве проходит военный парад при участии 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники. Впервые в нем будут участвовать женщины.
Перед началом военного парада в Киеве 24 августа 2018 года
Украина отмечает в пятницу, 24 августа, День независимости. Верховный совет УССР 27 лет назад в этот день принял соответствующий акт, закрепляющий статус нового государства.
По случаю этой даты в стране запланирован целый ряд праздничных мероприятий. Так, в Соборе святой Софии и в других храмах Киева пройдет межконфессиональный молебен.
Как передает агентство "Українськi новини", запланирована церемония возложения цветов к памятникам поэту Тарасу Шевченко и историку Михаилу Грушевскому. Кроме того, состоится чествование героев Небесной сотни, погибших во время столкновений демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов на Майдане.
Парад на Крещатике под "Слава Украине!"
В 10.00 мск на Майдане и Крещатике при участии президента Петра Порошенко начался парад "Марш новой армии". В нем принимают участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники, в том числе впервые - военнослужащие-женщины.
В ходе шествия впервые как часть официальной церемонии прозвучит воинское приветствие: "Слава Украине! Героям слава!". Этот лозунг заменит традиционные советские "Здравствуйте, товарищи" и "Здравия желаем" и станет официальным приветствием в Вооруженных силах Украины.
В феврале 2018 года в украинском парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект, а официально решение планируется закрепить уже после начала очередной сессии Верховной рады Украины.
Праздничные мероприятия запланированы на различных площадках Киева, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха.
Свои поздравления по случаю Дня независимости Украины уже направили зарубежные лидеры, включая президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, короля Нидерландов Виллема-Александера, президентов Польши и Турции Анджея Дуды и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет", - говорится, в частности, в поздравительной телеграмме от президента Соединенных Штатов.
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