В деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш появился третий фигурант

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест 77-летнего Сергея Мещерякова. Это уже третий фигурант в деле о госизмене сотрудников ЦНИИМаш.
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения третьему обвиняемому по делу о госизмене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш). Суд отправил под домашний арест до 3 сентября 77-летнего сотрудника ЦНИИМаш Сергея Мещерякова, сообщает в понедельник, 15 июля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко. По ее словам, заседание состоялось еще 4 июля.
Мещерякова подозревают в государственной измене, указала представитель суда. Вместе с тем она отказалась комментировать информацию о задержанном и фабулу обвинения, указав, что материалы дела проходят под грифом "секретно".
По данным "МБХ Медиа", сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ФГУП ЦНИИМаш Мещеряков проходит по тому же делу, что и его коллега Виктор Кудрявцев, арестованный в 2018 году. 11 июля дома и на рабочем месте Мещерякова прошли обыски, указывает далее издание со ссылкой на сотрудников института, а также сына Виктора Кудрявцева.
Следствие по делу Кудрявцева
Следование проверяет информацию о том, что Виктор Кудрявцев "вне рамок поставленных ему работодателем задач" мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий", которые могут быть использованы для создания нового оружия, и передавал эти данные в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).
Адвокаты Кудрявцева ранее заявили, что 75-летний ученый не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством РФ и отчеты по ней находились в открытом доступе.
В июне арестован ученик и коллега Кудрявцева
В июне стало известно об аресте до 5 августа ученика и коллеги Кудрявцева - Романа Ковалева, занимающего должности начальника Центра теплообмена и аэродинамики ЦНИИмаш и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института. Он также обвиняется в госизмене.
ЦНИИмаш получил грант в размере 84 тысяч евро в рамках европейской программы грантов на космические исследования FP7-SPACE, в которой, кроме прочего, участвовали также Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, а также Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR). Физик Кудрявцев руководил исследованиями в ЦНИИмаш.
По словам адвоката Ивана Павлова, в ноябре 2018 года Кудрявцев отказался пойти на досудебное сотрудничество со следствием и в обмен на смягчение наказания изобличить Романа Ковалева в госизмене.
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