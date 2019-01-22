 В Давосе открылся Всемирный экономический форум | Новости из Германии о Европе | DW | 22.01.2019

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Европа

В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Давосский форум в нынешнем году проводится под девизом "Глобализация 4.0". Критики считают, что акцент выбран неверно, и сосредоточиться следовало на проблемах климата.

Прибытие на форум в Давосе президента Бразилии Жаира Болсонару

Прибытие на форум в Давосе президента Бразилии Жаира Болсонару

В швейцарском Давосе во вторник, 22 января в обстановке усиленных мер безопасности открылся 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. На протяжении четырех дней более трех тысяч высокопоставленных представителей политики, экономики и общества будут обсуждать возможные решения для таких международных проблем, как торговые войны, кибератаки и климатические изменения.

В нынешнем году форум проводится под девизом "Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции". Глава экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган выразила мнение, что акцент выбран неверно, следовало уделить больше внимания проблемам климата.

Ошибочные акценты

"Каждый год давосский форум посвящен определенной теме, и в этом году такой темой должен был стать климат. Вся выбранная концепция несовместима с реальностью климатических изменений. Нельзя говорить о глобализации или промышленной революции 4.0 без установки и понимания климатических изменений как рамочных условий", - заявила Морган в интервью агентству dpa.

Контекст

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На традиционном "украинском ланче" Виктора Пинчука в Давосе осталось много свободных мест. Почему Петр Порошенко и его окружение не приняли приглашение олигарха? Сергей Руденко специально для DW. (19.01.2017)

Нынешний форум в Давосе проводится в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прибывает 23 января.

С первой крупной речью на форуме выступит прапопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару, которого критики обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии. В первый день форума также состоятся переговоры об экологии между британским принцем Уильямом и автором знаменитых документальных сериалов о природе Дэвидом Аттенборо.

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  • Ангела Меркель

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    Много элиты, много тем

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в этом году также участвует в форуме наряду с французским президентом Франсуа Олландом, китайским премьером Ли Кэцяном, госсекретарем США Джоном Керри и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. На форуме будут и управляющие крупных банков и концернов. На повестке дня глобальные темы - от терроризма и изменения климата до торговли и финансов.

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  • Эйфелева башня в тумане

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    Изменения климата и его последствия

    На климатической конференции ООН в Париже в конце 2015 года должны принять новое глобальное соглашение по климату - первое за последние 20 лет. По крайней мере надежда на это есть. Каковы шансы, что это произойдет, обсудят в Давосе в числе прочих бывший вице-президент США Альберт Гор и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристиана Фигерес.

  • Меры против Эболы

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    Эбола и диабет

    Кризис, вызванный лихорадкой Эбола в Западной Африке, доказал значимость борьбы с вирусами. Однако намного большую опасность несут и такие не инфекционные болезни, как диабет. Только в прошлом году от него умерли 5 млн человек. Как мир должен на это реагировать, обсудят президенты Гвинеи и Мали, глава Всемирной организации здравоохранения и многочисленные эксперты.

  • Греческие СМИ

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Монетарная политика и зона евро

    Когда ФРС США будет поднимать ставки, а ЕЦБ выкупать гособлигации? Что будет с зоной евро в случае победы левой партии СИРИЗА на парламентских выборах в Греции? Эти вопросы обсудят главы центральных банков и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

  • Нефтехранилища в Саудовской Аравии

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Вопросы энергетики

    Падение цен на нефть серьезно затрудняет положение нефтедобывающих стран и ставит под вопрос будущее фрекинга. Однако для некоторых низкие цены на нефть - большая удача. Автопроизводители, например, сообщают о рекордных продажах. Обсудить эти вопросы в Давос приедут глава GM Мэри Барра и главы крупных нефтяных и энергетических компаний, а также генеральный секретарь ОПЕК.

  • Джек Ма

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Технологии будущего

    Со своей платформой электронной коммерции Alibaba китаец Джек Ма провел в 2014 году крупнейшее IPO в мировой истории. В Давосе он поговорит с представителями других IT-компаний о том, как технологии меняют нашу жизнь. На форум также приедут топ-менеджеры Microsoft, Yahoo, Google и Facebook.

  • Mission Mare Nostrum Italien

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Растущее неравенство

    Всемирный экономический форум - это не только ежегодная встреча богатых и обладающих властью. Здесь будут говорить о разрыве между богатыми и бедными, а также о растущем количестве беженцев. В дискуссии примут участие главы Всемирного банка и ВТО, а также миллиардер Билл Гейтс. На фото африканские беженцы, переправившиеся на лодках на побережье Италии.

  • Давос, место где проводится Всемирный экономический форум

    Форум в Давосе: персоны и темы

    За закрытыми дверями

    Политических решений в Давосе принято не будет. Однако нельзя исключать, что некоторые участники форума увезут домой пару новых идей. За закрытыми дверями участники форума совершенно точно заключат или по крайней мере наметят новые сделки. "Три дня Давоса экономят мне месяц командировок", - поделился инвестбанкир, который предпочел остаться неназванным.

    Автор: Ирина Филатова


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Сколько стоит форум в Давосе (16.01.2017)

 

Контекст

Форум в Давосе: персоны и темы

"Новый глобальный контекст" - такова тема 45-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который завершится 24 января. Среди 2500 его участников - видные политики и бизнес-лидеры. (20.01.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сколько стоит форум в Давосе (16.01.2017)  

Почему в Давосе рады, что к ним приедет Трамп  

Порошенко и Трамп - в десятке самых богатых гостей форума в Давосе  

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В состав делегации войдут российские бизнесмены, находящиеся под санкциями США. Ранее Москва угрожала бойкотировать Всемирный экономический форум.

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