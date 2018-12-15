 В Грузии прошла акция протеста против результатов выборов президента | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2018

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Европа

В Грузии прошла акция протеста против результатов выборов президента

Оппозиция продолжит протесты и намерена требовать проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства, заявил экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе

Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе

Представители грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве" в воскресенье, 16 декабря, провели в Тбилиси акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили. На проспекте Руставели установили несколько палаток. Оппозиция намерена продолжить протесты, заявил соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

При этом палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет, добавил Вашадзе. "Если у кого-то есть желание выразить свой протест в такой форме, мы их поддерживаем, но это не наше системное решение", - подчеркнул экс-кандидат в президенты Грузии. В числе требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

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Права и полномочия главы государства урезаны

Ранее в воскресенье Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Президентские выборы в Грузии в конце ноября стали последними, проведенными путем прямого голосования. Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а Вашадзе - 40,48 процента.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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