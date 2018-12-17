В Греции продолжаются столкновения полиции с мигрантами

На севере Греции в субботу, 6 апреля, продолжились столкновения между полицией и группами мигрантов, которые пытались попасть на территорию соседней Северной Македонии. Стычки начались еще в четверг. В этот день сотни беженцев, включая детей, прибыли к лагерю мигрантов Диавата, недалеко от границы с Северной Македонией, и начали разбивать палатки на поле рядом с ним.

Причиной их появления стал распространенный в социальных сетях слух об открытии пограничного перехода для мигрантов. Заявления министра миграции Димитриса Витсаса о том, что это ложь, и границы не откроются, не возымели никакого действия. Прибывшие отказывались уходить, несмотря на призывы чиновников вернуться в официальные центры размещения и предупреждения о штрафных санкциях. Беженцы недовольны слишком медленной процедурой предоставления убежища в Греции, а также условиями в переполненных центрах временного размещения.

Мигранты неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны вокруг лагеря и прорваться к дороге, ведущей к границе. Нападавшие бросали в сотрудников органов правопорядка камни и бутылки, а полиция использовала в ответ слезоточивый газ.

Балканский маршрут закрыт

В настоящее время в Греции в специальных центрах и лагерях находятся десятки тысяч беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. В 2016 году балканские страны закрыли свои границы, перекрыв главный проход в северную Европу. Согласно Дублинскому соглашению, рассматривать заявку о предоставлении убежища беженцам должна первая страна ЕС, в которую въехал претендент.

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