 В Греции продолжаются столкновения полиции с мигрантами | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2019

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Европа

В Греции продолжаются столкновения полиции с мигрантами

Сотни мигрантов пытаются прорваться через полицейский кордон к границе с Северной Македонией. В соцсетях распространили фейковые новости об открытии пограничного перехода.

Мигранты пытаются прорваться к границе

Мигранты пытаются прорваться к границе

На севере Греции в субботу, 6 апреля, продолжились столкновения между полицией и группами мигрантов, которые пытались попасть на территорию соседней Северной Македонии. Стычки начались еще в четверг. В этот день сотни беженцев, включая детей, прибыли к лагерю мигрантов Диавата, недалеко от границы с Северной Македонией, и начали разбивать палатки на поле рядом с ним.

Контекст

Оказавшись на территории Евросоюза, многие мигранты продолжают свой путь, стремясь попасть в страны Западной и Северной Европы. Целью большинства из них является ФРГ, утверждает МВД страны. (24.06.2018)

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, а Германия разберется со случаями воссоединения семей мигрантов и поддержит Афины и Мадрид в миграционном кризисе. (29.06.2018)

Причиной их появления стал распространенный в социальных сетях слух об открытии пограничного перехода для мигрантов. Заявления министра миграции Димитриса Витсаса о том, что это ложь, и границы не откроются, не возымели никакого действия. Прибывшие отказывались уходить, несмотря на призывы чиновников вернуться в официальные центры размещения и предупреждения о штрафных санкциях. Беженцы недовольны слишком медленной процедурой предоставления убежища в Греции, а также условиями в переполненных центрах временного размещения.

Мигранты неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны вокруг лагеря и прорваться  к дороге, ведущей к границе. Нападавшие бросали в сотрудников органов правопорядка камни и бутылки, а полиция использовала в ответ слезоточивый газ.

Балканский маршрут закрыт

В настоящее время в Греции в специальных центрах и лагерях находятся десятки тысяч беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. В 2016 году балканские страны закрыли свои границы, перекрыв главный проход в северную Европу. Согласно Дублинскому соглашению, рассматривать заявку о предоставлении убежища беженцам должна первая страна ЕС, в которую въехал претендент.

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    Автор: Александра Ёлкина


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