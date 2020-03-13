 В Греции запретили эстафету олимпийского огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2020

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Мир

В Греции запретили эстафету олимпийского огня

Олимпийский комитет Греции запретил эстафету олимпийского огня на территории страны. Церемония зажжения огня токийской Олимпиады накануне прошла без зрителей. Между тем по всему миру отменяют спортивные соревнования.

Зажжение олимпийского огня

Национальный олимпийский комитет Греции в пятницу, 13 марта, запретил проведение эстафеты огня летних Олимпийских игр в Токио по территории страны. Накануне в греческой Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня. По традиции огонь был зажжен от солнечных лучей в ходе театрализованной церемонии. Однако в этот раз из-за чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса церемония прошла без зрителей - на нее допустили только официальных лиц.

Между тем пандемия коронавируса уже вынудила устроителей отменить большое число спортивных мероприятий. По меньшей мере на два тура остановлен чемпионат Испании по футболу, баскетбольная Евролига объявила о временной приостановке сезона, приостановлен регулярный чемпионат НБА. Отменен и чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.

Английская премьер-лига до конца сезона будет проводить матчи при пустых трибунах, отменены трансляции игр в пабах. Матчи бундеслиги тоже проходят без зрителей, хотя официального национального решения о том, сколько продлится эта мера, пока нет. По данным местных СМИ, на некоторых немецких стадионах тестируют аудиосопровождение матчей - воспроизведение записей криков фанатов и гул заполненных зрителями трибун.

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    Автор: Марина Барановская


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