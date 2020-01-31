В Греции двух моряков из РФ приговорили к 253 годам тюрьмы

Двое россиян, Константин Семенов и Иван Возниковцев, во вторник, 21 июля, были приговорены в Греции к 253 годам тюрьмы каждый по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении границы.
Тюремные сроки, назначаемые в Греции за подобные преступления, зависят от количества незаконных мигрантов, в перевозке которых, по мнению суда, участвовали обвиняемые. В случае Семенова и Возниковцева речь шла о более 20 мигрантах, находившихся на борту яхты, которой они управляли.
Сами осужденные, оба выходцы из Ижевска, утверждают, что отправились в Турцию на работу: они полагали, что будут перевозить туристов. О том, как Семенов и Возниковцев оказались в афинской тюрьме и попали под суд, рассказывает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт",- рассказал Мельников. Ни Семенов, ни Возниковцев в суде свою вину не признали.
Как российские моряки попадают в греческие тюрьмы
При этом Константин Семенов и Иван Возниковцев - не единственные россияне, находящиеся в греческих тюрьмах по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.
Многое указывает на то, что выходцы из стран бывшего СССР нередко становятся жертвами мошенников, публикующих в интернете объявления о поиске персонала для работы на туристических яхтах в Турции, Греции и Италии.
В феврале 2020 года DW опубликовала подробное расследование о том, как работают так называемые "черные работодатели", вербующие россиян якобы для легальной работы за границей, и что происходит с теми, кто становится их жертвами.
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