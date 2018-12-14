 В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2018

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Россия

В Госдуму внесен законопроект об автономной работе Рунета

Проект закона о работе российского сегмента интернета в режиме отключения от глобальной сети подготовлен с учетом "агрессивного характера" стратегии национальной кибербезопасности США, пояснили авторы документа.

Symbolbild Laptop, Hackerangriff, Cybercrime, Computerkriminalität, Datenschutz, russische Flagge auf Smartphone (picture-alliance/imageBROKER/M. Weber)

В Государственную думу РФ в пятницу, 14 декабря, внесен пакет поправок к законам "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", нацеленных на обеспечение работы российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. Документ подготовили глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

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В пояснительной записке к документу указано, что он подготовлен с учетом принятой в сентябре и носящей "агрессивный характер" стратегии национальной кибербезопасности США, в которой Россия "впрямую и бездоказательно" обвиняется в кибератаках.

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - подчеркивают авторы проекта. "Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", - говорится далее в пояснительной записке.

Кроме того, в российских сетях должны быть установлены технические средства, которые будут определять источник трафика и при необходимости должны "ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика".

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