 В Госдуме предложили сажать за ″виртуальную концентрацию протестных мыслей″ | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2019

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Россия

В Госдуме предложили сажать за "виртуальную концентрацию протестных мыслей"

В ряде регионов России есть финансируемые из-за границы "лагеря" для подготовки организаторов протестов, считает комиссия Госдумы. Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для их участников.

Здание Госдумы РФ на улице Охотный Ряд в Москве

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России предлагает сажать за "виртуальную концентрацию протестных мыслей". Для организаторов протестных акций, которые прошли обучение в "лагерях для подготовки", финансируемых из-за границы, следует ввести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы, заявил член комиссии, депутат от "Единой России" Адальби Шхагошев изданию "Коммерсант", в понедельник, 18 ноября.

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Инициаторами создания подобных "лагерей" выступают некоммерческие организации, утверждает неназванный собеседник издания. По его словам, такие НКО могут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, а также ряде регионов Северного Кавказа. Однако парламентарии не назвали конкретные организации и их местонахождение.

Шхагошев: "Концентрация протестных мыслей в социальных сетях"

Подобные "лагеря" бывают и "виртуальными", подчеркнул Шхагошев. Депутат описал их как "концентрацию протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения". Законопроект об уголовной ответственности "будет внесен" в 2020 году, добавил он.

Слова Шхагошева подтвердил еще один член комиссии Госдумы, его однопартиец Андрей Исаев. На данный момент неизвестно, означает ли предложение депутатов поправки к действующим статьям УК РФ или появление новой статьи, добавил Исаев.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

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