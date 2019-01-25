 В городах Сибири идут эвакуации из-за сообщений о минировании | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2019

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Россия

В городах Сибири идут эвакуации из-за сообщений о минировании

Предупреждения об угрозе взрыва получили жители Кемерово, Абакана, Новосибирска, Красноярска, Омска. Десятки тысяч человек, в том числе пациенты с капельницами и "беременные в одеялах", оказались в мороз на улице.

Эвакуация в результате анонимного звонка о минировании

Эвакуация в результате анонимного звонка о минировании (фото из архива)

Десятки тысяч человек в понедельник, 28 января, были эвакуированы из школ, больниц и торговых центров по всей Сибири в связи  с сообщениями о минировании, поступающими с самого утра на электронную почту учреждений.

Предупреждения о якобы заложенных взрывных устройствах распространялись, в частности, в Кемерово, Абакане, Новосибирске, Красноярске, Омске и Барнауле.

"На улицу выводили полураздетых людей"

В Кемерово электронные предупреждения поступили в десять медицинских учреждений. По официальным данным, на 07:00 мск почти 3000 медиков и пациентов были выведены на улицу.

Контекст

​​​​​​​В Германии завершился громкий судебный процесс. Суд в Дортмунде вынес приговор уроженцу России, подложившему взрывные устройства к автобусу "Боруссии" ради выигрыша на бирже. (27.11.2018)

Как передало интернет-издание Сибдепо со ссылкой на очевидцев, из городской клинической больницы №3 выводили"полураздетых людей" - пациентов с капельницами и "беременных в одеялах".

Школьников распустили по домам

В пресс-службе мэрии Абакана сообщили, что на 07.25 мск число эвакуированных достигало 15 тысяч человек. По вызовам прибыли кареты скорой помощи, саперы, пожарные и кинологические группы. Всего затронуты не менее 18 школ, детская больница, мировой суд. Детей, учащихся в первую смену, распустили по домам из-за низких температур.

В Красноярске были эвакуированы одно из зданий местной правительственной администрации, а также региональное агентство печати и массовых коммуникаций. Пока ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.

На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах. Первая волна эвакуаций пришлась на осень 2017 года. Звонки фиксировались с зарегистрированных за границей IP-адресов.

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