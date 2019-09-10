В Гонконге протестующие подожгли мост у входа в Политехнический университет

На фоне не стихающих столкновений между демонстрантами и полицией в Гонконге в ночь на понедельник, 18 ноября, активисты, находящиеся на территории кампуса Гонконгского политехнического университета, подожгли пешеходный мост у входа в университет. Как сообщает информагентство AFP, это произошло, когда полиция попыталась проникнуть в здание, в котором находились сотни активистов.

Как пишет гонконгская газета South China Morning Post, обычно спокойный район, в котором расположен кампус Политехнического университета, превратился в "военную зону". По информации издания, поздно вечером в воскресенье протестующие начали бросать в стражей правопорядка "коктейли Молотова", после того, как полиция потребовала от активистов покинуть кампус, пригрозив в противном случае привлечь их к ответственности "за участие в мятеже".

Столкновения активистов и полиции у кампуса Политехнического университета в Гонконге

Пожар у входа в Гонконгский политехнический университет

Столкновения между радикально настроенными активистами и силами полиции не утихали в течение всего воскресного дня, отмечает СМИ. Около десяти часов утра белый бронированный автомобиль Ford без номерных знаков попытался въехать в группу полицейских на улице Austin Road, где находится кампус Гонконгского политехнического университета. Полицейские обстреляли автомобильй, однако нападавшему удалось скрыться.

По данным South China Morning Post, в ходе столкновения с протестующими на территории кампуса полиция уже задержала десятки активистов. Ожидается, что за этим еще последуют массовые задержания. В свою очередь полиция сообщила, что самые опасные предметы, изъятые ею у радикальных активистов за последние дни, были украдены ими из лабораторий Политехнического университета.

Полиция в Гонконге объявила, что готова использовать боевые патроны

В ходе "сражения за кампус" как полиция, так и протестующие неоднократно применяли силу, сообщает гонконгское СМИ. При этом радикальные активисты бросали в полицейских кирпичи и "коктейли Молотова", иногда используя для этого самодельные катапульты на крыше кампуса. Один из полицейских был ранен в голень стрелой из лука. Полиция в ответ распыляла в большом количестве перцовый газ и задействовала водометы.

Задержание полицейским одного из активистов на территории кампуса Гонконгского политехнического университета

Руководство гонконгсой полиции впервые с начала протестов предупредило о том, что может применить боевые патроны, если она и дальше будет сталкиваться с протестующими, использующими "смертоносное оружие". "Если они (протестующие. - Ред.) продолжат совершать столь опасные действия, у нас не останется выбора, кроме как применить минимальную силу, включая боевые патроны", - заявил представитель полиции Луис Лау в соцсети Facebook.

Лидер протестов в Гонконге Джошуа Вон о применении насилия

Между тем один из лидеров гонконгских протестов, Джошуа Вон, заявил, что считает оправданным применение насилия со стороны демонстрантов в китайской автономии. "Мы не сможем добиться нашей цели путем мирного протеста", - заявил Вон в интервью немецкой газете Die Süddeutsche Zeitung, опубликованном 18 ноября. "Только с помощью насилия тоже (не удастся достигнуть цели. - Ред.). Нам нужно и то, и другое", - добавил Вон.

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