В Германии цветут маргаритки и подснежники (фото)

Январь выдался в Германии не особенно зимним. Совсем как у Маршака: "Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник"...
То ли еще будет! Январь выдался в Германии не особенно зимним. И в ближайшее время метеорологи не обещают ни снегопадов, ни сильных морозов. Кое-где уже вовсю цветут маргаритки и подснежники. Если так пойдет и дальше, к концу января и нарциссы "подтянутся"...
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