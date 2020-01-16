 В Германии цветут маргаритки и подснежники (фото) | Кадр дня | DW | 17.01.2020

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Кадр за кадром

В Германии цветут маргаритки и подснежники (фото)

Январь выдался в Германии не особенно зимним. Совсем как у Маршака: "Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник"...

Подснежники

Подснежники в ботаническом саду Фрайбурга, январь 2020 года

То ли еще будет! Январь выдался в Германии не особенно зимним. И в ближайшее время метеорологи не обещают ни снегопадов, ни сильных морозов. Кое-где уже вовсю цветут маргаритки и подснежники. Если так пойдет и дальше, к концу января и нарциссы "подтянутся"...

Маргаритка

Маргаритка во Франкфурте-на-Майне, январь 2020 года

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    Автор: Максим Нелюбин


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