В Германии установили мировой рекорд по приготовлению солянки

В немецкой коммуне Херингсдорф на острове Узедом в воскресенье, 3 ноября, установили мировой рекорд по приготовлению солянки, сварив самую большую в мире кастрюлю с этим супом. Повар Андре Домке (Andre Domke) использовал для приготовления блюда рекордного объема 100 кг атлантической трески.

Результат официально был зарегистрирован Институтом рекордов Германии (RID). Представитель RID Олаф Кухенбекер (Olaf Kuchenbecker) заявил, что повару удалось приготовить 268 литров солянки. Прежний мировой рекорд составил 250 литров.

После официального установления рекорда солянку разлили по тарелкам, и ее смогли попробовать десятки зрителей, присутствовавших при установлении мирового рекорда. Часть средств, собранных от мероприятия, будет направлена на благотворительность.

Самая большая в мире кастрюля с солянкой - не первый кулинарный рекорд для Андре Домке. В 2018 году он стал чемпионом мира по приготовлению самого большого заливного из рыбы, сварив 182-килограммовую порцию.

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