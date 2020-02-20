В Германии усилилась опасность правого террора

Преступник 19 февраля открыл стрельбу в двух кальянных в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне, убив девять человек и ранив, по меньшей мере, четверых. После этого он застрелил свою мать и застрелился сам. За несколько дней до того, как совершить преступление, Тобиас Р. опубликовал на YouTube видеообращение с явными признаками правоэкстремистской идеологии. В поле зрения полиции он ранее не попадал, сообщил министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт (Peter Beuth). Федеральная прокуратура Германии, занимающаяся расследованием преступления, пытается установить, были ли у преступника контакты с представителями правоэкстремистских группировок и было ли преступление спланированным.

Очевидно одно: опасность правого террора в ФРГ возросла. По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), к настоящему времени почти 60 человек в Германии готовы на почве правоэкстремистских убеждений совершить тяжкие насильственные преступления - вплоть до терактов. С 2012 года число тех, кто способен на это, возросло в пять раз, заявила официальная представитель BKA в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Данные доклада: тысячи правоэкстремистов готовы к насилию

О том, насколько велик потенциал угрозы в целом, свидетельствуют цифры из последнего отчета Федерального ведомства по охране конституции: по данным документа, "ориентированными на насилие" считаются в ФРГ 12 700 правых экстремистов. Общение между ними осуществляется в основном в интернете. Виртуальное пространство становится своего рода катализатором, ускоряющим реакцию. По некоторым данным, члены недавно обезвреженной террористической "группы С" радикализировались, не в последнюю очередь, при помощи интернета - как и преступник, пытавшийся устроить теракт в синагоге в восточногерманском городе Галле в октябре 2019 года.

Спецоперация против правоэкстремистов из "группы С": задержаны 12 подозреваемых

В борьбе с политическими и религиозными экстремистами правоохранительные органы сталкиваются с двумя серьезными проблемами: необходимостью понять, кто готов реализовать свои фантазии о насильственных действиях и кто стоит за всем этим. Ответы на эти вопросы пытается найти и прокурор Кристоф Хеббекер (Christoph Hebbecker) из Координационного центра по борьбе с киберпреступлениями федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. С февраля 2018 года в прокуратуру были поданы около тысячи заявлений на правонарушения, совершенные под влиянием правоэкстремистских взглядов, говорит Хеббекер в беседе с DW. По половине этих заявлений были проведены предварительные разбирательства. Проблема лишь в том, что идентифицировать преступника удается далеко не всегда.

Спецоперация против правых экстремистов

В пятницу, 14 февраля, полиция Германии в ходе масштабной спецоперации раскрыла правоэкстремистскую группировку. В ряде федеральных земель, в том числе в Баден-Вюртемберге, Баварии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне - Вестфалии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт, были проведены 13 обысков. Четверо подозреваемых в терроризме и восемь вероятных пособников были арестованы. Федеральная прокуратура в Карлсруэ обвиняет их в намерении создать ситуацию, "сходную с гражданской войной" посредством "пока что не конкретизированных нападений" на политиков, просителей убежища и мусульман.

На первый взгляд, можно предположить, что полиция, Федеральное ведомство по охране конституции и прокуратура вовремя успели обезвредить террористическую группировку. Однако самая важная часть работы у следствия впереди: им предстоит убедительно доказать обоснованность серьезных подозрений, чтобы подозреваемым можно было предъявить официальные обвинения.

Только в 2019 году в бундесвере было выявлено 360 потенциальных правых экстремистов

Вину подозреваемых в терроризме порой трудно доказать

О том, насколько это может быть трудно, свидетельствует показательный случай с военнослужащим Франко А., отстраненным от службы в бундесвере. В 2017 году старший лейтенант был заключен под стражу на семь месяцев по обвинению в подготовке к "серьезному акту насилия, угрожающему государству". Его также обвинили в планировании нападений на известных политиков, среди которых были нынешний министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и вице-президент бундестага Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Однако, хотя было доказано, что обвиняемый располагал оружием и взрывчатыми веществами, а имена потенциальных жертв были известны, Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне первоначально отказался возбуждать уголовное дело в отношении Франко А., заявив, что для этого "нет достаточно обоснованных подозрений". Судьи пришли к выводу, что предполагаемый правый экстремист действительно придерживался "националистических и антисемитских взглядов", но также сочли "весьма вероятным", что он "еще не принял окончательного решения" в отношении планируемых нападений.

Впрочем, после успешной апелляции генерального прокурора Франко А. все же предстанет перед Высшим земельным судом по подозрению в терроризме. Когда начнется процесс, пока еще неясно. Однако проблемы, возникшие при уголовно-правовой классификации этого дела, наглядно демонстрируют, насколько высокими могут быть юридические барьеры в Германии - несмотря на многочисленные ужесточения законодательства. Так что нет никакой уверенности в том, что двенадцати подозреваемым в терроризме и пособничестве терроризму, которые были задержаны в течение последних дней, в конечном счете, могут быть предъявлены обвинения.

Власти хотят усилить борьбу с преступлениями на почве ненависти

По крайней мере, вскоре будет ужесточено наказание за преступные действия на почве ненависти в интернете. Соответствующий законопроект недавно был представлен правительством ФРГ. Если его поддержит большинство в бундестаге (а, скорее всего, так и произойдет), за высказанную в Сети угрозу убийства или изнасилования в будущем смогут приговаривать к тюремному заключению от года до трех лет. Пока что максимальный срок составляет один год. Еще суровее станет наказание за клевету и враждебные высказывания в адрес местных политиков: виновных в этом можно будет приговорить к пяти годам тюрьмы.

Немецкие власти также надеются, что успеху в борьбе с преступлениями на почве ненависти будет способствовать и обязанность интернет-гигантов, таких как Facebook, сообщать о случаях подстрекательств и неонацистской пропаганды на своих платформах. Пресекать такие случаи будет Федеральное ведомство по уголовным делам.

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