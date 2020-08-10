 В Германии умер самый старый в мире ленивец (фото) | Кадр дня | DW | 10.08.2020

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Кадр за кадром

В Германии умер самый старый в мире ленивец (фото)

Ее звали Паула. Долгожительница попала в зоопарк города Халле еще во времена ГДР и стала свидетельницей объединения Германии.

Фото из архива. Паула в 2019 году

Фото из архива. Паула в 2019 году

Как сообщили в понедельник немецкие СМИ, Паулу пришлось усыпить на прошлой неделе. Она сильно болела и отказывалась принимать пищу.

Фото 2014 года

Фото 2014 года

Ее точный возраст был никому не известен. Юного ленивца привезли из Гайаны в Германию в 1971 году и определили в зоопарк города Халле (на тот момент - в ГДР). Поначалу все думали, что этот ленивец - особь мужского пола, а потому назвали юного зверя Паулем. Но в середине 1990-х выяснилось, что это - дама. И Пауль стал Паулой. 

Паула в 2008 году

Паула в 2008 году

Долгожительница Паула попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает немецкое информационной агентство dpa, Паула была самым старым ленивцем не только среди тех, кто живет в неволе, но и вообще. В неволе ленивцы живут дольше, чем на свободе: до 30 - максимум 40 лет. Паула прожила точно дольше полувека.

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    Автор: Сабине Ольце, Ефим Шуман


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