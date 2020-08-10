В Германии умер самый старый в мире ленивец (фото)

Как сообщили в понедельник немецкие СМИ, Паулу пришлось усыпить на прошлой неделе. Она сильно болела и отказывалась принимать пищу.
Фото 2014 года
Ее точный возраст был никому не известен. Юного ленивца привезли из Гайаны в Германию в 1971 году и определили в зоопарк города Халле (на тот момент - в ГДР). Поначалу все думали, что этот ленивец - особь мужского пола, а потому назвали юного зверя Паулем. Но в середине 1990-х выяснилось, что это - дама. И Пауль стал Паулой.
Паула в 2008 году
Долгожительница Паула попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает немецкое информационной агентство dpa, Паула была самым старым ленивцем не только среди тех, кто живет в неволе, но и вообще. В неволе ленивцы живут дольше, чем на свободе: до 30 - максимум 40 лет. Паула прожила точно дольше полувека.
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Кто живет в немецких зоопарках
Первый немецкий зоопарк
Открыть первый немецкий зоопарк удалось благодаря профессору зоологии Мартину Хинриху Лихтенштейну, который уговорил прусского короля отвести 22 гектара берлинского лесопарка Тиргартен под зоопарк. Король пожертвовал в 1844 году 47 животных: двух носорогов, сибирского медведя, шакала, песцов, обезьян, разных птиц. В 1857 году здесь повился первый слон, чуть позже - первая зебра.
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Кто живет в немецких зоопарках
Панды за миллион евро
Сейчас в берлинском зоопарке - около 20 тысяч разных представителей фауны со всего мира. Среди них - родившиеся в конце августа крошечные панды. Их родители переехали на временное жительство в берлинский зоопарк из Китая в 2017 году. Они являются собственностью КНР, как и их потомство. Зоопарк немецкой столицы взял их в аренду и каждый год перечисляет за них китайским властям один миллион евро.
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Кто живет в немецких зоопарках
Королевские тигры Суматры
Несмотря на то, что это самый мелкий из всех живущих на нашей планете подвидов тигров (меньше, чем бенгальские или амурские), именно тигров с острова Суматра зовут королевскими. Одна из их особенностей: тигры-мужчины остаются с тигрицами все время беременности и после этого, до тех пор, пока тигрята не станут самостоятельными. Поэтому их так охотно держат в зоопарках - в том числе и в Ганновере.
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Кто живет в немецких зоопарках
20 месяцев беременности
656 дней года ждали в мюнхенском зоопарке, когда слониха выносит своего слоненка, которому дали имя "Ямуна-Тони". За ним после рождения ухаживал смотритель слоновника Роберт Остермайер. Его питомец весил при рождении 112 килограммов. И сейчас, спустя десять лет, "Ямуна-Тони" узнает своего "усатого няня". Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене - самый посещаемый в Германии после берлинского.
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Кто живет в немецких зоопарках
Покормить белого оленя
Сейчас в Германии - свыше 50 крупных зоопарков и сотни больших и малых заповедников и доступных для публики загонов, устроенных для сохранения диких животных. Каждый год они принимают 65 миллионов посетителей. Во многих животных можно покормить, причем не только домашних, вроде коз, овец и кроликов, но и диких. Этот снимок сделан в одном из "парков животных" в кельнском районе Линденталь.
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Кто живет в немецких зоопарках
На плече у канцлера
Очень популярны в Германии и контактные парки для птиц под открытым небом. Один из них - в восточногерманском Марло - посетила и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Птицы, как этот перстрый попугайчик лори, к людям привыкли и не боятся их, - даже главу правительства.
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Кто живет в немецких зоопарках
Всё по науке
Зоопарки и заповедники в Германии - не просто "выставки" диких животных. Во всех ведется большая научная работа. Так, кстати говоря, было уже в XIX веке. В федеральной земле Бранденбург, в заповеднике диких животных Шорфхайде изучают поведение волков в условиях дикой природы. Территория заповедника занимает 105 гектаров.
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Кто живет в немецких зоопарках
Опасней пираний
В каждом крупном немецком зоопарке есть террариумы и аквариумы. В зоопарке Дуйсбурга специализируются на экзотических видах рыб, как этот вид пресноводных - "бурый паку". Он встречается, главным образом, в бассейне Амазонки и является родственником пираний. "Бурый паку", достигающий в длину больше метра, очень опасен для человека. У рыб такие крепкие зубы, что они могут даже раскалывать орехи.
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Кто живет в немецких зоопарках
Совенок "Вальди"
А это совенок по кличке "Вальди". Здесь ему всего три дня. Серые неясыти, в семье которых в контактном заповеднике птиц в Лёрахе появился на свет "Вальди", были объявлены "птицами 2017 года".
Автор: Сабине Ольце, Ефим Шуман