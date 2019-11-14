В Германии с 2021 года отменят "взнос солидарности" с восточными землями

С 2021 года подавляющее большинство жителей ФРГ будут освобождены от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями" (Solidaritätszuschlag). Такое решение принял в четверг, 14 ноября, германский бундестаг. Фактический отказ от налога стал возможен потому, что немецкое единство продвинулось далеко вперед, заявил министр финансов страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Значительное сокращение "является также знаком успеха воссоединения Германии", - цитирует Шольца агентство dpa.

От уплаты взноса освободят примерно 90 процентов налогоплательщиков. 3,5 процента будут по-прежнему платить его в полном объеме, еще 6,5 процента - частично, в зависимости от их дохода.

"Взнос солидарности" был особым налогом, введенным после воссоединения Германии в целях восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР. - Ред.). Он составлял 5,5 процента от корпоративного и подоходного налога и только в 2018 году принес в немецкий бюджет 18,9 млрд евро. Его частичная отмена снизит поступления на 10,9 млрд евро, начиная с 2021 года. По оценкам министерства финансов, от "взноса солидарности" будут полностью освобождены семьи с двумя детьми, имеющие совокупную годовую зарплату-брутто в размере до 151 тысяч евро. То же касается одиноких гражданин с годовой зарплатой-брутто до 73 тысяч евро. Ощутимее других выиграют налогоплательщики со средним доходом.

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

