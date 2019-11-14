В Германии с 2021 года отменят "взнос солидарности" с восточными землями

От уплаты "взноса солидарности" освободят около 90 процентов налогоплательщиков. 3,5% будут по-прежнему вносить его в полном объеме, еще 6,5% - частично, в зависимости от их дохода.
Отмену "взноса солидарности" в бундестаге назвали самым значительным снижением налогового бремени за многие годы
С 2021 года подавляющее большинство жителей ФРГ будут освобождены от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями" (Solidaritätszuschlag). Такое решение принял в четверг, 14 ноября, германский бундестаг. Фактический отказ от налога стал возможен потому, что немецкое единство продвинулось далеко вперед, заявил министр финансов страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Значительное сокращение "является также знаком успеха воссоединения Германии", - цитирует Шольца агентство dpa.
От уплаты взноса освободят примерно 90 процентов налогоплательщиков. 3,5 процента будут по-прежнему платить его в полном объеме, еще 6,5 процента - частично, в зависимости от их дохода.
"Взнос солидарности" был особым налогом, введенным после воссоединения Германии в целях восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР. - Ред.). Он составлял 5,5 процента от корпоративного и подоходного налога и только в 2018 году принес в немецкий бюджет 18,9 млрд евро. Его частичная отмена снизит поступления на 10,9 млрд евро, начиная с 2021 года. По оценкам министерства финансов, от "взноса солидарности" будут полностью освобождены семьи с двумя детьми, имеющие совокупную годовую зарплату-брутто в размере до 151 тысяч евро. То же касается одиноких гражданин с годовой зарплатой-брутто до 73 тысяч евро. Ощутимее других выиграют налогоплательщики со средним доходом.
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