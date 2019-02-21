 В Германии реформируется система усыновления детей | Новости из Германии о Германии | DW | 28.05.2020

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Германия

В Германии реформируется система усыновления детей

Новый закон предоставляет приемным родителям право получать сопровождение специалистов и после усыновления детей. Усыновлять детей в других странах теперь разрешается только при посредничестве официальных инстанций.

Руки взрослого и ребенка

Бундестаг утвердил реформу в системе усыновления детей в Германии. Законопроект, принятый в четверг, 28 мая, предусматривает, среди прочего, более основательные консультации приемных семей и предоставление бОльших прав биологическим родителям.

Согласно документу, приемные родители получают законное право на консультации и после завершения процесса усыновления. Родители, отдавшие своего ребенка для усыновления, теперь будут иметь право получать информацию из приемной семьи, если с этим согласны другие стороны.

Вместе с тем запрещается усыновлять детей в других странах самостоятельно, то есть без посредничества официальных инстанций.

Министр ФРГ по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) назвала нынешнюю реформу "важным шагом для улучшения сопровождения семей при усыновлении".

За документ проголосовали партии, входящие в правящую коалицию, оппозиционные парламентские фракции воздержались. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить бундесрат - представительство федеральных земель Германии.

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    Автор: Марина Борисова


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