 В Германии растет число владельцев нелетального оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 07.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии растет число владельцев нелетального оружия

За последние четыре года на 130 процентов выросло число немцев, получивших разрешение на ношение шумовых, сигнальных пистолетов или газовых баллончиков.

Шумовой пистолет и разрешение на его ношение

В Германии за последние годы резко выросло число владельцев шумового и сигнального оружия, газовых пистолетов и баллончиков. По данным на конец октября текущего года, в ФРГ было выдано около 600 тысяч разрешений на ношение таких видов оружия, сообщило издание медиагруппы RND в пятницу, 7 декабря, после запросов в министерства внутренних дел 16 федеральных земель Германии. По сравнению с 2014 годом  число владельцев так называемого "малого разрешения на ношение оружия" выросло на 130 процентов.

Контекст

Среди высланных из Германии исламистов были выходцы из Туниса, Алжира, Турции и России. От большинства из них, однако, не исходила угроза совершения теракта. (25.08.2018)

Командир подразделения специального назначения немецкой полиции - GSG-9 - сообщил, что из-за угрозы терактов планируется увеличить его состав, а также создать в Берлине второе место дислокации. (15.01.2018)

Возрастающий интерес к таким видам оружия немцы в прошедшие годы связывали с растущей неуверенностью и опасениями терактов, отмечают журналисты. В свою очередь зампредседателя профсоюза полицейских Йорг Радек (Jörg Radek) напомнил об опасности применения таких средств ненадлежащим образом, что может привести к травмам их владельцев.

В Германии с 2003 года на ношение сигнального и шумового оружия требуется получение разрешения, которое необходимо всегда носить с собой. При этом приобретать и хранить дома такие виды средств самозащиты можно свободно.

Смотрите также:

 

  • Свечи и цветы у заграждения на площади Брайтшайдплац

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Утро после трагедии

    Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Службы в память о жертвах теракта

    Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.

  • Цветы и свечи у места теракта на площади Брайтшайдплатц

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Широкая солидарность

    "Вы продолжаете жить в наших сердцах", - написано на розовом листке бумаги, который жители Берлина положили на асфальт перед заграждением.

  • Рождественский рынок на Брайтшайдплац до теракта

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Рождественские рынки Берлина закрыты

    Рождественский рынок на Брайтшайдплац (на фото), ставший местом трагедии, не будет работать по меньшей мере несколько дней. Власти Берлина обратились к организаторам остальных ярмарок в столице Германии с просьбой закрыть их на один день в память о жертвах трагедии, поэтому 20 декабря они не работали.

  • Сотрудник полиции недалеко от места теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Ярмарки под усиленной охраной

    В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

  • Журналисты на месте теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Соболезнования со всего мира

    На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.

  • Администрация города Ниццы выражает солидарность с немецким народом в Twitter

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Тема номер один в соцсетях

    Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

  • Место теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто"

    Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

  • Полицейские на месте теракта в Берлине утром 20 декабря

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Усиленные меры безопасности

    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?

Контекст

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

Германия скорбит по погибшим в ходе теракта в Берлине. Лидеры многих стран резко осудили произошедшее, люди со всего мира выражают соболезнования родным и близким пострадавших. (20.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

В чем обвиняют Германию жертвы теракта в Берлине  

Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ  

Реклама

Самые читаемые

Жизнь без России: как Путин вытеснял Украину на новые рынки  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно