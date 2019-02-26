В Германии разработали новый метод диагностики рака груди

Рак груди - одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, живущих в индустриально развитых странах. Среди всех онкологических заболеваний 30 процентов составляет рак груди. Если злокачественную опухоль удается обнаружить на ранней стадии, то шансы на выздоровление у больных увеличиваются до 95 процентов.

Сегодня диагностика рака требует анализа пробы измененной ткани - процедуры, именуемой биопсией. Хотя в большинстве случаев биопсия не требует серьезной хирургической операции, она, тем не менее, сопряжена с некоторым риском, вызывает неприятные ощущения, а порой и не дает желаемого результата.

Жидкая биопсия делает возможной диагностику рака груди на ранней стадии

Ученые давно искали более эффективные пути выявления опухолей различных типов на ранних стадиях развития, когда они относительно легко поддаются лечению. 5 лет назад группа американских исследователей из Балтимора разработала новый метод диагностики, названный жидкой биопсией. Это, по сути, поиск опухолевой ДНК в пробе крови.

Эксперименты на нескольких сотнях больных раком подтвердили, что предложенная ими концепция жидкой биопсии действительно функционирует. Но она была не всегда эффективна. Например, не годилась для диагностики опухолей головного мозга и не позволяла выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях заболевания.

Раковые клетки

Однако исследователи продолжали усовершенствовать этот метод. И в результате немецкие ученые из Гейдельберга добились того, что жидкая биопсия теперь может применяться как дополнительное средство диагностики рака груди на ранних стадиях. В конце февраля 2019 года они представили этот метод на научном конгрессе в Дюссельдорфе.

Немецкие ученые прогнозируют, что проведение диагностики с применением жидкой биопсии станет возможным уже в этом году. При этом новый метод вовсе не должен стать заменой хорошо известной и широко применяемой для диагностики рака груди маммографии (рентген молочных желез), УЗИ или МРТ груди (магнитно-резонансной томографии), но лишь дополнительным способом распознать заболевание на ранних стадиях.

Жидкая биопсия не гарантирует результат во всех случаях

Анализ крови на основе жидкой биопсии врачи рекомендуют проходить женщинам моложе 50 лет, имеющим генетическую предрасположенность к раковым заболеваниям. В этой группе женщин выявить рак груди удается почти в 90 процентах случаев.

Рентгеновский снимок груди во время маммографии

Однако чем старше женщина, тем больше рисков, что диагноз будет поставлен не точно. В возрастной группе от 50 лет точная диагностика происходит в 60 процентах случаев. Но при проведении анализа крови с использованием жидкой биопсии могут быть найдены злокачественные опухоли, которые не видны на рентгеновских снимках при проведении маммографии.

Еще в ноябре 2018 года группа ученых из Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов и Испании опубликовала результаты исследования, согласно которым с помощью жидкой биопсии можно распознавать на ранней стадии до восьми видов рака, правда, пока с небольшой точностью. Применяя метод жидкой биопсии им удалось определить диагноз только в каждом третьем случае заболевания раком груди. В сравнении с маммографией, когда диагноз удается установить в 78 процентах случаев, это довольно низкий результат. Поэтому жидкую биопсию рекомендуют в качестве дополнительного метода для диагностики рака груди.

Жидкая биопсия - не замена традиционным способам диагностики

Впрочем, ученые не сомневаются в успехе этого метода. В прошлом году они провели диагностику с применением жидкой биопсии у более 900 женщин, у 500 из которых был рак груди. Кроме того, жидкую биопсию применяют для того, чтобы лучше понять процесс образования метастаз и предотвратить рецидивы у онкологических больных.

У жидкой биопсии есть и важные преимущества перед биопсией традиционной, которая предполагает забор и исследование очень небольшого фрагмента опухолевой ткани.

В нем признаки развития резистентности могут и не обнаружиться. В крови же присутствуют фрагменты ДНК из различных участков опухоли, поэтому их анализ даст более надежные и достоверные результаты. Жидкая биопсия поможет также выяснить, реагирует ли вообще данная опухоль на назначенную врачом терапию.

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