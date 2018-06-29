В Германии рабочий получил пожизненный срок за отравление коллег

Земельный суд в немецком городе Билефельде в четверг, 7 марта, приговорил к пожизненному заключению мужчину, подсыпавшего яд в еду своих коллег. 57-летний наладчик оборудования Клаус О. признан виновным в покушении на убийство и причинении тяжелых и опасных телесных повреждений. В случае досрочного освобождения, которое, как решил суд, возможно не ранее, чем через 15 лет, осужденного переведут в специальную камеру, где он будет содержаться в более мягких условиях, чем в обычной тюрьме.

Клаус О. работал на одном из немецких заводов - производителей оборудования в небольшом городе Шлос-Хольте-Штукенброк в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Один из его коллег обнаружил в своем принесенном из дома бутерброде белый порошок, сфотографировал его и проинформировал начальство. После этого в комнате, где хранятся личные вещи сотрудников было установлено видеонаблюдение.

На видеозаписи было видно, как Клаус О. подсыпает в бутерброды своих коллег некий порошок. Позднее при обыске у него дома были обнаружены такие вещества, как ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца, из которых можно изготовить яд.

Возможный мотив отравителя

Клаус О. был задержан в мае 2018 года. Как установило следствие, по его вине двое сотрудников предприятия, которые присутствовали на оглашении приговора, страдают тяжелыми заболеваниями почек. Еще один из-за повреждения головного мозга находится в коме, шансов на выздоровление нет. На суде присутствовали его родители, которые теперь ухаживают за ним дома.

Осужденный на заседании суда молчал. На основании бесед, проводимых в камере предварительного заключения, психолог предположил, что Клаус О., возомнив себя "ученым", наблюдал, какое действие на здоровье коллег оказывают отравляющие вещества.

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