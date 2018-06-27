В Германии пытаются вывести идеальную черешню

Сладкие традиции европейской кухни

Орехи из далекого прошлого

Пахлаву (или баклаву) готовили еще ассирийцы в 8 веке до н.э. Она сохранилась в кухнях разных народов, которые меняли блюдо на свой лад. До конца 19 века этот слоеный пирог с ореховой начинкой считался лакомством богачей, а сейчас это самый популярный десерт в Турции. В основе пахлавы - то же тонкое, почти прозрачное тесто, что и в яблочном штруделе, щедро подслащенное сиропом или медом.