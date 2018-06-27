В Германии пытаются вывести идеальную черешню

Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене, где пытаются вывести идеальный сорт черешни, то есть "сладкой вишни", как ее называют немцы (Süßkirsche). Она должна быть крупной, конечно же, сладкой, ароматной и пригодной для транспортировки. На фотографии - плоды сорта "Ареко" (Areko), проходящие строгий научный контроль с помощью специальных шаблонов в Федеральном институте культурных растений имени Юлиуса Кюна (Julius Kühn-Institut).
Смотрите также:
Сладкая сторона региональной кухни
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Сладкие традиции европейской кухни
Лесная классика Германии
Шоколадные коржи напоминают темные лапы елей, а прослойка из взбитых сливок - заснеженные лесные прогалины... Коржи из бисквита пропитаны крепким вишневым бренди, вишни служат также начинкой и украшением. Картину сладкого и страшного по своей калорийности искушения дополняет шоколадная стружка. Шварцвальдский торт - "тезка" горного массива в Германии, покрытого густым лесом.
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Сладкие традиции европейской кухни
Какой русский не любит ''Наполеона''?
Считается, что это лакомство завоевало любовь россиян в 1912 году, во время празднования столетия победы над французами в войне 1812 года. Тогда торт "Наполеон" делали в виде треуголки разбитого императора. Этот слоеный торт со сливочным или заварным кремом готовят во многих странах, в том числе и во Франции, где его называют "тортом из тысячи слоев".
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Сладкие традиции европейской кухни
Итальянский соблазн
Бисквитное печенье савоярди, пропитанное эспрессо и ликером, укладывают в форму и покрывают кремом из взбитых яиц и маскапоне. Верхний слой "припудривают" какао-порошком, и готов знаменитый итальянский афродизирующий десерт тирамису. Это название в переводе означает "подними меня вверх", иными словами, сулит лакомкам "побывать на седьмом небе". Тирамису очень популярно Европе.
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Сладкие традиции европейской кухни
Яблочный штрудель по-австрийски
Яблочный штрудель считается традиционным австрийским блюдом, хотя "авторские права" на этот пирог могут предъявить и другие народы. Первое письменное упоминание штруделя датировано 1696 годом, а история его связана с завоеваниями Балкан турками. Рецепт грубой солдатской еды попал в Вену, где ее видоизменили, придумав изысканный яблочный штрудель.
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Сладкие традиции европейской кухни
Орехи из далекого прошлого
Пахлаву (или баклаву) готовили еще ассирийцы в 8 веке до н.э. Она сохранилась в кухнях разных народов, которые меняли блюдо на свой лад. До конца 19 века этот слоеный пирог с ореховой начинкой считался лакомством богачей, а сейчас это самый популярный десерт в Турции. В основе пахлавы - то же тонкое, почти прозрачное тесто, что и в яблочном штруделе, щедро подслащенное сиропом или медом.
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Сладкие традиции европейской кухни
Вафли по-бельгийски
В Бельгии готовят вафли двух видов. Брюссельские вафли, которые вы видите на фото, подают теплыми с бананами или клубникой, вместе с мороженым, взбитыми сливками, сахарной пудрой или шоколадным сиропом. Другой вид популярного лакомства, льежские вафли, - более твердые, с кусочками карамелизированного сахара внутри. В Бельгии и Франции вафли появились еще в 9-м веке.
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Сладкие традиции европейской кухни
Торт для Сисси
Считается, что традиционный венгерский торт "Добош" из слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью подавали австрийской императрице Елизавете, известной как Сисси. Он назван в честь кондитера Йожефа Добоша, который впервые изготовил его в 1884 году. Год спустя торт был представлен на Национальной выставке в Будапеште. Рецепт своего детища Добош обнародовал лишь в 1906 году.
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Сладкие традиции европейской кухни
Пончики испанских пастухов
Сладкие пончики из заварного теста называются чуррос или чурро. По традиции их подают на завтрак или ланч. Иногда их начиняют фруктами или покрывают шоколадной глазурью, посыпают сахаром или окунают в горячий шоколад. Считается, что это простое в приготовлении и очень сытное блюдо было традиционной едой испанских пастухов. А сейчас его часто подают в первое утро нового года.
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Сладкие традиции европейской кухни
Монастырские корзиночки
Корзиночки с заварным кремом под названием Pasteis de nata - любимые пирожные в Португалии, где их подают буквально в каждом кафе. Считается, что их рецепт придумали монахи в монастыре Св. Иеронима в Лиссабоне 200 лет назад. Там же и их продавали, а выручка шла на нужды монастыря. Теперь кондитерская возле монастыря - место паломничества знатоков кондитерского искусства со всего мира.
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Сладкие традиции европейской кухни
Голландские оладушки
Poffertjes - так называются эти миниатюрные пышные оладьи (в классическом виде - из гречневой муки), которые в Голландии обычно подают с сахаром и маслом. Готовые оладьи можно купить в любом супермаркете. Но когда холодно и сыро, их готовят прямо на улице за несколько минут. Сегодня Poffertjes - национальное блюдо голландцев, но его родина - Бордо во Франции.
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Сладкие традиции европейской кухни
Крем Святого Иосифа
Крем-брюле родом из Каталонии, а не из Франции, как принято считать. Впервые этот десерт упоминается в 1691 году. Его каталонский вариант - это крем из молока, приправленный корицей и лимонной цедрой и покрытый корочкой из карамелизированного сахара. Второе название этого блюда - крем Святого Иосифа, потому что его подают в день Иосифа Обручника 19 сентября.
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Сладкие традиции европейской кухни
Сложенный пирог из Словении
Этот слоеный пирог с маком, орехами, изюмом, яблоками и сыром рикотта принято подавать к праздничному столу. Его родина - историческая область Прекмурье на границе Словении с Венгрией, Австрией и Хорватией. Его название происходит от слова "складывать" на прекмурском диалекте.
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Сладкие традиции европейской кухни
Культовые кексы
Точная история происхождения Canelés, маленьких кексов или пирожных с ромом из Бордо, неизвестна. По одной из версий авторы рецепта этого блюда - монахини, которые начали выпекать его в 18-19-ом веках. Как бы то ни было, но сегодня каннеле - настоящий культ в кондитерских Бордо. И не только там.
Автор: Ольга Солонарь
"Съедобные" знаменитости
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Селедка Бисмарка
Поговаривают, что на званых обедах канцлер Германии Отто фон Бисмарк, вслед за дорогостоящими крабами, мог спокойно отправить в рот обыкновенную селедку, предварительно вымоченную в маринаде из уксуса, растительного масла, горчицы и лаврового листа. Легенда или нет, но именно это "скромное" блюдо до сих пор называют именем знаменитого канцлера - Bismarсkhering.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Копчености Шиллера
"Шиллерлокен" (Schillerlocken) - это копченое лакомство готовится из брюшка катрана или колючей акулы. В процессе копчения нарезанная полосками рыба сворачивается в "локоны", напоминающие прическу прославленного немецкого писателя Фридриха Шиллера.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Говядина по-строгановски
"Бефстроганов" - блюдо, возникшее вероятно во второй половине XIX века. Готовится из говядины с густым соусом и различными гарнирами. Названо так в честь графа Александра Строганова, министра внутренних дел Российской империи. Долгие годы он провел в Одессе, где прославился своим гостеприимством. Подкрепиться у графа можно было в любое время.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Суп королевы Луизы
Знаменитой моднице своего времени, прусской королеве Луизе, например, приписывают изобретение некоего "легкого супчика" из бычьих хвостов, сдобренного специями: смесью из карри, меда, чабреца и розмарина. Мода на прозрачные супы пришла в Германию из Франции. А разнообразие вариантов зависело от изобретательности монархов и их поваров. Один из них - с картофелем и стручками зеленой фасоли.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Шоколадные шарики Моцарта
Mozartkugeln - эти таящие во рту шоколадные шарики с начинкой из марципана названы в честь талантливого Вольфганга Амадея Моцарта. Спустя столетие после его кончины, в 1890 году их изобрел известный в Зальцбурге кондитер Пауль Фюрст. Сегодня мировым лидером производства этих конфет является компания Reber. 500 тысяч изготавливается на этом предприятии в баварском городе Бад Райхенхаль каждый день.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Торт "Павлова"
Воздушный торт-безе со свежими фруктами сегодня особенно популярен в Новой Зеландии и Австралии. Выпекают "Павлову" в виде торта или порционно, украшая каждую порцию ягодами, фруктами и взбитыми сливками. Назван он в честь балерины Анны Матвеевны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 20-е годы ХХ века.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Пряники Элизы
Имбирный пряник (Lebkuchen) - лакомство, неотъемлемое в рождественскую пору. Существует множество рецептов. Пожалуй, самый популярный - Нюрнбергский пряник. А все началось с пряника, названного в 1643 году в честь дочери фабриканта Элизы - Elisenlebkuchen. Их пекут с орехами, обливают шоколадной или сахарной глазурью. Но главное - неповторимый медовый вкус.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Торт Луитпольда Баварского
Популярное в Баварии лакомство состоит из семи слоев с прослойкой из сливочно-шоколадного крема. Луитпольд Баварский, отец последнего короля Людвига III, был не прочь полакомиться сладким. Торт, названный в честь принца-регента, обязательно обливают шоколадной глазурью.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Блинчики Гунделя
"Палачинкен" - так называют блинчики на юге Германии, в Австрии, в Венгрии… Приготовленные по рецепту венгерского повара Карла Гунделя, эти блинчики подаются с особо пикантной орехово-изюмной начинкой и шоколадным соусом с ромом.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Десерт Вельфов
Представители одной из старейших европейских монархических династий франкского происхождения были явно сладкоежками. Ганноверский деликатес из двух сортов пудинга - яично-ванильного и винного, поданный впервые к 200-летнему юбилею Вельфов, символизирует цвета дворянского рода - белый и желтый.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Печенье Лейбница
Прямоугольное сливочное печенье с ванильным ароматом и отличительными знаками: "узором" из 15 точек и ровно 52 зубчиками. Имя великого немецкого ученого, математика и философа Готфрида Вильгельма Лейбница оно носит благодаря ганноверскому предпринимателю. В конце 19-го века Герман Бальзен изобрел печенье, которое и назвал именем гениального ученого. Сегодня его производят в разных вариантах.
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Фотогалерея: "Захер" и компания
Торт "Захер"
И наконец - Sachertorte от известного венского кондитера. Франц Захер родился 19 декабря 1816 года. Свой знаменитый торт он впервые преподнес министру иностранных дел Клеменсу фон Меттерних. Десерт дипломату понравился, однако сначала фурора не произвел. Зато сейчас торт "Захер" - обязательный пункт программы любого туриста в Вене.
Автор: Инга Ваннер
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