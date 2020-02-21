В Германии проходят крупномасштабные учения НАТО Defender Europe 20

В пятницу, 21 февраля, в аэропорту Гамбурга приземлился самолет с американскими военными, принимающими участие в крупномасштабных учениях НАТО Defender Europe 20. Ранее в порту Бремерхафена началась разгрузка американских грузовых судов, доставивших в Европу военную технику. Всего в порт Бремерхафена прибыло четыре грузовых судна с транспортными средствами и техникой для учений.

Германия - одна из площадок проведения самых крупномасштабных учений НАТО по переброске американских военных через Атлантику за последние 25 лет. В ходе маневров около 20 тысяч солдат должны быть переброшены из США через Германию в Польшу. 7 тысяч из них должны прибыть в Гамбург.

По словам командующего объединенными силами обеспечения бундесвера Мартина Шеллайса (Martin Schelleis), учения должны внести значительный вклад в оборону ФРГ. В интервью агентству dpa он ответил на звучавшую ранее критику со стороны некоторых немецких политиков, называвших маневры ненужным бряцанием оружием. Шеллайс отметил, что Defender Europe 20 - это ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Критика учений НАТО

Однако действия Россия не стали поводом для проведения учений, добавил он. По словам Шеллайса, "Россия уже давно умеет то, что НАТО теперь снова усваивает, и она вновь доказала это в ходе маневров - таких, например, как "Запад".

Всего в учениях Defender Europe 20 участвуют 37 тысяч военных из 18 стран. Цель маневров состоит в подготовке к возможным кризисным ситуациям. "С оперативной точки зрения, нас интересует, можем ли мы выдержать нагрузку в таком масштабе, - подчеркнул Шеллайс. - 20 тысяч американцев, которых с материальными средствами перебрасывают сначала через Атлантику, а затем дальше по Европе".

В субботу, 22 февраля, в Германии должны пройти протесты пацифистов против проведения маневров НАТО. Учения Defender Europe 20 неоднократно подвергались критике. Депутат бундестага от Левой партии Александер Ной (Alexander Neu) утверждал, что учения Defender Europe 20 - "ненужная провокация в условиях и без того нарастающей эскалации".

Их также критиковали активисты из "Гринпис", которые устроили демонстрацию под девизом "Остановите военные игры, спасите мир".

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