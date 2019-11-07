 В Германии продолжается забастовка бортпроводников Lufthansa | Новости из Германии о Германии | DW | 08.11.2019

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Германия

В Германии продолжается забастовка бортпроводников Lufthansa

В результате двухдневной забастовки Lufthansa отменены суммарно свыше 1300 рейсов. Сильнее всего отмены отразились на аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Табло вылетов, аэропорт Франкфурта-на-Майне, 7 ноября 2019 г.

Табло вылетов, аэропорт Франкфурта-на-Майне, 7 ноября 2019 г.

В пятницу, 8 ноября, продолжается забастовка бортпроводников авиакомпании Lufthansa, начавшаяся накануне. Сотрудники намерены добиться от работодателя проведения переговоров о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда. На грядущие выходные намечены предварительные консультации между Lufthansa и профсоюзом UFO, что не отразится на забастовке в пятницу.

Контекст

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В четверг из-за забастовки аннулировали 700 рейсов, вылететь не смогли почти 180 тысяч пассажиров. В пятницу по всему миру ожидается отмена еще свыше 600 перелетов. Большинство отмененных рейсов должны были вылетать или прилетать в хабы Lufthansa в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В частности, во франкфуртском аэропорту отменены 414 рейсов из суммарно 1362,  в мюнхенском - более 200. В субботу также ожидаются отмены рейсов, так как самолеты и персонал не будут находиться в нужных аэропортах.

Обе стороны, и Lufthansa, и UFO, договорились хранить молчание, чтобы не мешать сути переговоров. При этом ранее авиакомпания отклоняла любые переговоры с UFO. При этом сейчас в профсоюзе надеются на сближение точек зрения. "Если не получится, мы в понедельник должны будем объявить о дальнейших забастовках", - заявил представитель UFO . При этом отдельно отмечается, что требования касаются только главной авиакомпании концерна - Lufthansa. В случае четырех других авиалиний, входящих в концерн, выдвинуты отдельные требования.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты?  

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