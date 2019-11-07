В Германии продолжается забастовка бортпроводников Lufthansa

В пятницу, 8 ноября, продолжается забастовка бортпроводников авиакомпании Lufthansa, начавшаяся накануне. Сотрудники намерены добиться от работодателя проведения переговоров о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда. На грядущие выходные намечены предварительные консультации между Lufthansa и профсоюзом UFO, что не отразится на забастовке в пятницу.

В четверг из-за забастовки аннулировали 700 рейсов, вылететь не смогли почти 180 тысяч пассажиров. В пятницу по всему миру ожидается отмена еще свыше 600 перелетов. Большинство отмененных рейсов должны были вылетать или прилетать в хабы Lufthansa в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В частности, во франкфуртском аэропорту отменены 414 рейсов из суммарно 1362, в мюнхенском - более 200. В субботу также ожидаются отмены рейсов, так как самолеты и персонал не будут находиться в нужных аэропортах.

Обе стороны, и Lufthansa, и UFO, договорились хранить молчание, чтобы не мешать сути переговоров. При этом ранее авиакомпания отклоняла любые переговоры с UFO. При этом сейчас в профсоюзе надеются на сближение точек зрения. "Если не получится, мы в понедельник должны будем объявить о дальнейших забастовках", - заявил представитель UFO . При этом отдельно отмечается, что требования касаются только главной авиакомпании концерна - Lufthansa. В случае четырех других авиалиний, входящих в концерн, выдвинуты отдельные требования.

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