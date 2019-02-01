В Германии призывают к новому движению за мир после решений по ДРСМД

После объявления Вашингтона и Москвы о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) первый город в ФРГ - Майнц - объявил о том, что присоединяется к "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN). В субботу, 2 февраля, обербургомистр города Михаэль Эблинг подписал международную петицию ICAN, сообщило германское отделение движения, в 2017 году ставшего лауреатом Нобелевской премии мира.

По словам Эблинга, жители Майнца "глубоко обеспокоены неизмеримой угрозой, которую представляет ядерное оружие для городов и сел во всем мире". "Любое использование ядерного оружия - намеренное или случайное - будет иметь катастрофические, далеко идущие и продолжительные последствия для человека и окружающей среды", - подчеркивается в размещенном в Twitter заявлении.

Между тем премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) заявил, что неприятно поражен приближающимся прекращением договора. "Необходимо во что бы то ни стало предотвратить новую гонку вооружения. Вероятно, нам нужно новое движение в защиту мира", - заявил он в интервью dpa. По словам Вайля, мир не является данностью. Спустя 30 лет после окончания холодной войны возвращаются старые призраки, добавил он.

Россия и США выходят из ДРСМД

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" на решение США приостановить участие страны в ДРСМД и поручил МИД и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о соглашении. Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений". В то же время он поддержал предложение Шойгу в качестве одной из "ответных мер" начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 декабря 2018 года Соединенные Штаты пообещали выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Срок ультиматума истек 2 февраля.

США заявляют о нарушении ДРСМД Россией

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает. По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит соглашению. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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