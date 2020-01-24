В Германии приговорен к тюрьме россиянин из окружения берлинского террориста

Суд Берлина вынес обвинительный приговор исламисту из окружения террориста Аниса Амри, в декабре 2016 года совершившего теракт на берлинском рождественском базаре. В пятницу, 24 января, суд приговорил к тюремному заключению сроком на пять лет и четыре месяца 32-летнего россиянина Магомеда-Али Ц., признав его виновным в подготовке тяжелого, угрожающего безопасности государства преступления в сочетании с подготовкой взрыва.

По мнению председательствующего судьи Детлефа Шмидта (Detlev Schmidt), Магомед-Али Ц. "не был движущей силой" в подготовке теракта, совершить который исламистам не удалось. Кроме того, суд учел, что у выходца из Дагестана ранее не было судимости, а события, о которых шла речь во время процесса, произошли относительно давно. С учетом этих данных наказание было более мягким, чем запрашивала сторона обвинения. Прокуратура требовала обвинения сроком шесть лет и десять месяцев, защита ходатайствовала об оправдании.

Россиянин хранил в берлинской квартире взрывчатку

Суд счел доказанным, что в октябре 2016 года Магомед-Али Ц. хранил в своей квартире в берлинском районе Панков значительное количество взрывчатого вещества пероксид ацетона. Его друг Клемент Б., в настоящее время находящийся под арестом во Франции, принял решение совершить в Берлине теракт с применением взрывчатки и посвятил в свои планы Магомеда-Али.

По словам судьи, Магомед-Али Ц. одобрил план, с помощью которого исламисты намеревались убить и ранить по возможности большое число людей. В качестве цели теракта рассматривался торговый центр Gesundbrunnen-Center или аналогичное место с большим скоплением людей. Тем самым исламисты намеревались внести вклад в деятельность террористической группировки "Исламское государство", отмечается в заявлении суда. Когда именно должен был состояться теракт, суду выяснить не удалось. Вместе с тем доказано, что количество хранившейся взрывчатки было достаточным для совершения взрыва с большим количеством жертв.

Уроженец Дагестана проживает в ФРГ с 2011 года

При этом Магомед-Али Ц. не планировал участвовать в совершении теракта, а исполнял лишь роль пособника при хранении взрывчатого вещества. В октябре 2016 года сообщники испугались возможного обыска и избавились от взрывчатки.

Согласно данным суда, россиянин проживает в Германии с 2011 года. Он состоял в ныне запрещенном радикально-салафитском объединении Fussilet33, которое посещал и Анис Амри. В среде исламистов он познакомился с Клементом Б., который в свою очередь находился в прямом контакте с Амри. Возможные контакты с ним Магомеда-Али Ц., суду доказать не удалось.

Берлинский теракт Аниса Амри

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года гражданином Туниса Анисом Амри. Грузовик, за рулем которого он находился, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина, в результате погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться, позже Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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