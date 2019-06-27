 В Германии предлагают создать обязательный регистр лоббистов | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2019

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Германия

В Германии предлагают создать обязательный регистр лоббистов

Обращение к правительству ФРГ подписали шесть крупных организаций, в том числе представляющие интересы бизнеса. В публичный регистр должны быть внесены все, чьей работой является воздействие на органы власти.

Квадрига Бранденбургских ворот на фоне купопа бундестага

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Шесть крупных организаций, среди них имеющие отношение к экономике и бизнесу, призвали правительство ФРГ создать обязательный публичный регистр лоббистов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает немецкое издание Tagespiegel со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Согласно документу, в этом регистре должны быть перечислены все, кто "в качестве основной профессии занимаются представительством интересов" или чьей работой является воздействие на органы власти с целью сформировать те или иные намерения.

Контекст

Наиболее успешно производством управляют семьи, передающие фирмы от поколения к поколению. Это доказали ученые, сравнив показатели крупнейших компаний Германии. (29.04.2019)

Как выглядит лоббизм в Европе в эпоху нарастающего протекционизма и торговых конфликтов? DW анализировала цифры и говорила с экспертами. (19.03.2019)

Организация LobbyControl выпустила доклад, посвященный лоббизму в Евросоюзе. Главный вывод - концерны до сих пор обладают слишком большой властью в Брюсселе. (29.04.2019)

Около 30% природного газа поступает в Европу из РФ, но доля газа в энергобалансе ЕС менее 10%. Глава Восточного комитета немецкой экономики комментирует для DW опасения группы послов США в Европе. (07.02.2019)

Документ подписали Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), Объединение химической промышленности Германии (VCI), ассоциация семейных предпринимателей Die Familienunternehmer e.V., Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), Федеральное объединение центров защиты прав потребителя (VZBV) и международная организация Transperency International.

Альянс НПО выступает за большую открытость

"Наш необычный альянс выступает за большую открытость и ответственность перед обществом", - цитирует издание слова председателя VCI Утца Тильмана (Utz Tillmann). Организации предлагают сделать доступным для общественности бюджеты и список спонсоров, не указывая при этом точные суммы конкретных вложений, а также детали и обстоятельства проводимых встреч с политиками.

В настоящее время в Германии существует добровольный регистр подобных организаций, куда, впрочем, не входят адвокатские конторы, концерны или частные консультанты.

Ранее, 29 апреля, общественная организация LobbyControl представила доклад, главный вывод которого - концерны до сих пор обладают слишком большой властью в Брюсселе. Лоббизм осуществляется в основном через Совет ЕС, который в докладе назван "непрозрачным" органом - там национальные правительства пытаются действовать в интересах своей локальной промышленности. Так Германия пыталась затормозить введение тестов на выхлопные газы в интересах автомобильной промышленности.

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    Автор: Андрей Гурков


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