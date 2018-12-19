 В Германии почтили память жертв теракта в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 19.12.2018

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Германия

В Германии почтили память жертв теракта в Берлине

Около сотни человек собрались на берлинской площади Брайтшайдплац, где 19 декабря 2016 года произошел теракт. В память о погибших они провели минуту молчания, а после возложили цветы у мемориала.

Возложение цветов у мемориала в память о жертвах теракта в Берлине

Возложение цветов у мемориала в память о жертвах теракта в Берлине

Спустя два года после теракта на рождественской ярмарке в Берлине жители города почтили память жертв и пострадавших на площади Брайтшайдплац. В среду, 19 декабря, около сотни человек собрались возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Собравшиеся, среди которых были берлинские политики и те, кто пережил теракт, почтили память погибших минутой молчания. После они возложили цветы у мемориала на Брайтшайдплац.

Контекст

Похоже, критика властей ФРГ пострадавшими и родственникам жертв теракта в Берлине приносит плоды: Меркель встретилась с ними, а закон о компенсациях изменят. (19.12.2017)

Трагедия на рождественской ярмарке в столице Германии унесла жизни 12 человек. Подозреваемый в совершении теракта застрелен полицией Милана. Все факты на данный момент. Текст обновляется. (24.12.2016)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и члены правительства также выразили свои соболезнования родственникам жертв и пострадавшим во время теракта в Берлине. "Чудовищность этого преступления по-прежнему шокирует", - заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он также заверил, что увеличение поддержки для родственников жертв теракта является "центральной задачей правительства".

Первый крупный теракт в Германии

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

После теракта родственники жертв выступали с критикой в адрес властей Германии, указывая на недостаточно тактичное, по их мнению, отношение официального Берлина. В частности, они хотели бы, чтобы власти выступили в их адрес с символическим жестом, к примеру с "личным письмом с соболезнованиями" от германского канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). В марте 2018 года правительство Германии открыло координационный центр для родственников погибших в результате терактов.

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    Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Службы в память о жертвах теракта

    Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.

  • Цветы и свечи у места теракта на площади Брайтшайдплатц

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Широкая солидарность

    "Вы продолжаете жить в наших сердцах", - написано на розовом листке бумаги, который жители Берлина положили на асфальт перед заграждением.

  • Рождественский рынок на Брайтшайдплац до теракта

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Рождественские рынки Берлина закрыты

    Рождественский рынок на Брайтшайдплац (на фото), ставший местом трагедии, не будет работать по меньшей мере несколько дней. Власти Берлина обратились к организаторам остальных ярмарок в столице Германии с просьбой закрыть их на один день в память о жертвах трагедии, поэтому 20 декабря они не работали.

  • Сотрудник полиции недалеко от места теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Ярмарки под усиленной охраной

    В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

  • Журналисты на месте теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Соболезнования со всего мира

    На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.

  • Администрация города Ниццы выражает солидарность с немецким народом в Twitter

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Тема номер один в соцсетях

    Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

  • Место теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто"

    Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

  • Полицейские на месте теракта в Берлине утром 20 декабря

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Усиленные меры безопасности

    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


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Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?

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Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

Германия скорбит по погибшим в ходе теракта в Берлине. Лидеры многих стран резко осудили произошедшее, люди со всего мира выражают соболезнования родным и близким пострадавших. (20.12.2016)  

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Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

Через год после теракта: рождественские базары в Берлине  

В чем обвиняют Германию жертвы теракта в Берлине  

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