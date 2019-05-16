 В Германии пока не будут ограничивать скорость на автобанах | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2020

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Германия

В Германии пока не будут ограничивать скорость на автобанах

Бундесрат ФРГ проголосовал против введения скоростного лимита движения по автобанам. За введение такого запрета выступают "зеленые".

Знак ограничения скорости на немецкой автостраде

Знак ограничения скорости на немецкой автостраде

Бундесрат (представительство федеральных земель Германии) в пятницу, 14 февраля, высказался против ограничения скорости движения на автобанах 130 километрами в час. За установление такого лимита ранее высказался комитет бундесрата по экологии. Сторонники ограничения скорости уверены, что эта мера снизит количество погибших в ДТП и поможет защите климата. Осенью 2019 году схожая инициатива партии "зеленых" также провалилась в бундестаге.

Министерство транспорта против ограничения скорости

Агентство Reuters отмечает, что в данном случае согласие бундесрата на ограничение скорости еще не обязывало правительство принимать такое решение, речь шла о законодательной инициативе представительства федеральных земель. Министерство транспорта Германии выступает против ограничения скорости на автобанах. Против подобной меры высказывается и входящий в правящую в ФРГ коалицию блок консервативных партий ХДС/ХСС.

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    Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Их протяженность составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль этих магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых из них можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в этом придорожном храме около автобана A45 (Autohof Wilnsdorf), освященном в начале нынешнего лета.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Съезды к ним обозначены специальными дорожными указателями: "Autobahnkirche", "Autobahnkapelle" - "Церковь на автобане", "Часовня на автобане". Первую открыли в 1958 году. Сейчас по всей Германии насчитывается четыре десятка таких храмов.

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    Молитвы у автобана

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    Одна из первых таких церквей находится около города Флото (Vlotho) в городке Экстер (Exter), недалеко от федеральной скоростной магистрали A2. В качестве Autobahnkirche этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

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    Молитвы у автобана

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    Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят сюда на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров, заезжающих сюда с автобана.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Богослужения евангелической общины Экстера проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

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    Молитвы у автобана

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    Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Прежде, чем перейти к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь в Экстере. Романская архитектура, XII век...

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    Придорожные церкви Германии

    Этот храм рассоложен около автобана A4 у городка Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. "Статус" Autobahnkirche ему присвоили в 2005 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом. Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта. Ежегодно эту церковь, построенную в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Особо внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Этот придорожный храм Autobahnkirche Medenbach находится под Франкфуртом-на-Майне, всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Эта католическая придорожная церковь Св. Христофора на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон (Himmelkron), примерно в 20 километрах от Байройта, была освящена в 1998 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


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