В Германии пересчитывают птиц (фото)

В выходные все желающие будут по всей Германии наблюдать за птицами и определять их вид и количество. В прошлом году в акции участвовало более 130 тысяч человек.
04.01.2018, Штральзунд • В эту пятницу и на выходных в Германии пересчитывают зимних птиц. Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) просит жителей страны в течение часа понаблюдать за пернатыми в саду, на балконе или на улице и зафиксировать их количество. Специальных знаний не требуется. Чтобы определить вид птицы, можно воспользоватьсяонлайн-помощником на сайте организации или скачать специальное приложение. Наблюдениями просят поделиться по телефону или выслать записи по почте до 15 января.
Декабрьские кадры из Германии
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