 В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2019

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Украина

В Германии отрицают переговоры о продаже оружия для украинских полицейских

Heckler & Koch не ведет с Киевом переговоры о продаже продукции украинским правоохранителям. Ранее глава Нацполиции заявил о решении закупить пистолеты-пулеметы MP5 на замену автоматам Калашникова.

Пистолет-пулемет MP5, выпускаемый Heckler & Koch (фото из архива)

Пистолет-пулемет MP5, выпускаемый Heckler & Koch (фото из архива)

Немецкая компания-производитель стрелкового оружия Heckler & Koch не ведет переговоры о продаже своей продукции Украине. Об этом ее представитель Флориан Бокерман (Florian Bokermann) заявил в интервью DW во вторник, 26 марта. С Киевом "не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов", подчеркнул он.

По словам Бокермана, Heckler & Koch придерживается так называемой "стратегии зеленых стран". Она предусматривает поставки оружия только в определенные государства, в числе которых - члены ЕС и НАТО, а также страны, к которым немецкое правительство проявляет особый интерес с точки зрения политики безопасности.

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В соответствии с позицией компании заключение соглашения с Киевом фактически невозможно, поскольку Украина не принадлежит ни к одной из этих групп, отметил представитель Heckler & Koch.

25 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в интервью газете "Сегодня" заявил, что цель ведомства - на 90% заменить автоматы Калашникова, а также пистолеты ТТ и Макарова на европейское оружие. В частности, "уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов MP5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд", добавил Князев.

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