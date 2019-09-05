В Германии орудует анонимный благотворитель-рецидивист

Об этом благотворителе из нижнесаксонского Брауншвейга уже есть статья в "Википедии" под названием "Брауншвейгское чудо". О нем сообщали ведущие газеты, телеканалы и радиостанции Германии. О чем или о ком, собственно, идет речь?

С декабря 2011 года школам, детским садам, общественным организациям и отдельным нуждающимся людям в Брауншвейге приходят деньги в конвертах без подписи отправителя. Недавно, в августе нынешнего года, он снова пожертвовал 100 тысяч евро - местному хоспису.

Никто никогда не видел благотворителя в лицо. Жители города и журналисты гадают, кто бы это мог быть? Однако выйти на след щедрого дарителя пока не удалось. По сведениям редакции местной газеты Braunschweiger Zeitung, суммы, которые анонимно передаются на благие дела, - это не "черный нал", а "чистые" деньги.

Анонимный спонсор читает местную газету

А началось все почти восемь лет назад - в конце 2011 года. Тогда в общественную организацию Брауншвейга, оказывающую правовую и психологическую поддержку жертвам насилия, пришел увесистый конверт без обратного адреса. А в нем - 10 тысяч евро. Второй конверт с такой же суммой был найден в почтовом ящике редакции местной газеты Braunschweiger Zeitung. В конверте также лежала вырезка из газеты со статьей о 14-летнем подростке, который после несчастного случая в бассейне вынужден передвигаться в инвалидной коляске. В статье рассказывалось о том, с какими трудностями сталкивается семья, ухаживая за мальчиком. И деньги в конверте предназначались ему.

Все гадали: кто ж этот анонимный благотворитель? По рассказам мамы подростка Тома, получившего деньги, версии выдвигались самые разные, вплоть до "фантастических": что какой-то современный "Робин Гуд" грабит банки, а деньги раздает нуждающимся. "Может, этот человек сам неизлечимо болен, поэтому бескорыстно помогает другим?" - предположил главный редактор местной газеты Хеннинг Носке (Henning Noske).

Тем временем конверты с деньгами не иссякали: 10 тысяч евро - детскому саду, столько же - местной церковной общине, еще 10 тысяч - на бесплатные обеды бездомным. Перед Рождеством конверт с 50 тысячами евро получила мэрия Брауншвейга, а к деньгам прилагался список организаций, которым надо передать ту или иную сумму.

К январю 2014 года общая сумма пожертвований составила 260 тысяч евро. Журналисты, проанализировав "поведение" благотворителя, пришли к выводу, что пожертвования получают те, о чьих нуждах сообщается в местной газете. В редакции Braunschweiger Zeitung также отметили, что в основном анонимный даритель жертвует по 10 тысяч купюрами по 500 евро. Пожертвования делались и за пределами города. Так, немецкая церковная школа в столице Эфиопии Аддис-Абебе получила четыре тысячи евро. А церковной общине города Вольфенбюттель, что неподалеку от Брауншвейга, удалось на пожертвования отремонтировать старый орган.

Анонимная благотворительность - нередкое явление

Стоит заметить, что немцы занимаются благотворительностью охотно. По данным Немецкого совета благотворительных организаций, в 2017 году (данных за 2018 год еще нет) они пожертвовали почти 5,2 миллиарда евро. Деньги в основном идут на гуманитарные цели: помощь нуждающимся детям, церквям, жертвам природных катастроф, тяжело больным людям, а так же на сохранение памятников, защиту животных и окружающей среды.

В то же время, по оценкам Немецкого центрального института изучения социальных вопросов в Берлине, анонимная благотворительность - пока скорее исключение из правила. Однако с тех пор, как стало известно о "брауншвейгском чуде", она встречается все чаще. "Обычно люди хотят получить справки о пожертвованиях и не скрывают того, что они жертвуют деньги в пользу нуждающихся. Анонимные пожертвования - это что-то особенное", - подчеркивает в интервью агентству dpa директор берлинского института Буркхард Вильке (Burkhard Wilke).

Директор хосписа в Брауншвейге Петра Готтзанд рада новому пожертвованию

Примеру анонимного дарителя из Брауншвейга последовали и другие состоятельные люди, пожелавшие остаться в тени. Так, в марте и в мае 2013 года пожилая женщина пожертвовала хоспису в Брауншвейге в общей сложности 30 тысяч евро. Она передала деньги лично, но имя свое назвать отказалась. В декабре того же года другая женщина передала хоспису 10 тысяч евро, тоже пожелав остаться неизвестной. В канун Рождества 2018 года приют для животных в нижнесаксонском Куксхафене получил в подарок два золотых слитка по 250 граммов каждый, общая их стоимость - 17 тысяч евро.

Последние "чудеса"

В 2018 году в почтовом ящике редакции газеты Wolfsburger Nachrichten было обнаружено 100 тысяч евро - на строительство второго хосписа в городе Вольфсбурге. А в начале августа нынешнего года 100 тысяч были получены хосписом Брауншвейга. Редакция газеты Braunschweiger Zeitung решила больше не искать анонимного благотворителя. Пусть тайна остается тайной, а "брауншвейгское чудо" - чудом.

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