 В Германии опубликовали уничтоженный роман о российских немцах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.04.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии опубликовали уничтоженный роман о российских немцах

Роман "Своими руками" Герхарда Завацкого - возможно, самое значительное произведение о немцах Поволжья. Но автор погиб в лагере, а роман чекисты уничтожили. Думали, что уничтожили...

В Республике немцев Поволжья. 1924 год

В Республике немцев Поволжья. 1924 год

Роман "Своими руками" ("Wir selbst") - замечательный пример того, что рукописи действительно не горят. Опубликованный полностью только что, он был написан много десятилетий назад, в 1930-е годы. Его автор - учитель, журналист, переводчик и один из самых значительных писателей немцев Поволжья Герхард Завацкий (Gerhard Sawatzky) - был в годы "большого террора" арестован, осужден и попал в лагерь. В 1944 году он умер в Соликамске. Подготовленный к изданию роман чекисты уничтожили. Но остались черновики и машинописная рукопись романа, чудом спасенные женой писателя.
Отдельные фрагменты и главы романа публиковались и в России, и в Германии, в середине 1980-х он печатался в альманахе Heimatliche Weiten, но лишь сейчас вышла полная версия. Вышла благодаря германисту и филологу, профессору Карстену Ганзелю (Carsten Gansel). 

Культурная память российских немцев

О существовании полного чернового варианта романа он узнал давно, но стал работать с ним с середины 2000-х. "Интерес к архивам, в том числе к домашним, появился у меня еще в юности, - рассказал Карстен Ганзель в интервью DW. - Делать открытия интересно всем. Работа над черновиками, еще не известными широкому читателю, интересна потому, что можно увидеть собственными глазами лабораторию писателя, обнаружить что-то раньше незамеченное, но важное: пометку, ссылку, комментарий".

Работа с литературными черновиками, то есть углубленный, скрупулезный поиск исходной информации, ее интерпретация очень важны для коллективной исторической памяти любого общества, подчеркивает профессор Ганзель.  Ведь попытка уничтожения культуры всегда начинается с уничтожения этой культурной памяти. "Кроме того, история советских и российских немцев важна для целостного понимания немецкой истории и культуры, ее нельзя игнорировать", - считает Карстен Ганзель. 

От реконструкции до публикации 

Герхард Завацкий (1901-1944) довольно рано начал работу над романом, действие которого разворачивается в 1920-е годы - время общего подъема и твердой уверенности в светлом будущем. В автономии немцев Поволжья (в 1923 году она стала из автономной области автономной республикой) открывались немецкие учебные заведения, выходили газеты на немецком языке, работали театры...  Завацкий написал об этом времени. В рамки соцреализма роман "Своими руками" не укладывался, в нем было заметно влияние авангарда. 

Готовя к публикации полную версию романа и собирая материал, касающийся реалий той эпохи, Карстен Ганзель много раз ездил в Россию, работал в архивах. Были ли трудности? Были. Они касались русского языка. И тяжело было разбирать почерк. 
Результатом многолетней работы стал выход романа с подробным послесловием и комментариями профессора Ганзеля в берлинском издательстве Galiani. Кому будет интересен роман сегодня? "Уверен, что многим, кто интересуется историей, культурой. Его сможет понять и молодое поколение, не отягощенное историческим опытом своих родителей. Оно отнесется к прочитанному более открыто и непредвзято", - считает Карстен Ганзель. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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