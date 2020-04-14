В Германии опубликовали уничтоженный роман о российских немцах

Роман "Своими руками" ("Wir selbst") - замечательный пример того, что рукописи действительно не горят. Опубликованный полностью только что, он был написан много десятилетий назад, в 1930-е годы. Его автор - учитель, журналист, переводчик и один из самых значительных писателей немцев Поволжья Герхард Завацкий (Gerhard Sawatzky) - был в годы "большого террора" арестован, осужден и попал в лагерь. В 1944 году он умер в Соликамске. Подготовленный к изданию роман чекисты уничтожили. Но остались черновики и машинописная рукопись романа, чудом спасенные женой писателя.

Отдельные фрагменты и главы романа публиковались и в России, и в Германии, в середине 1980-х он печатался в альманахе Heimatliche Weiten, но лишь сейчас вышла полная версия. Вышла благодаря германисту и филологу, профессору Карстену Ганзелю (Carsten Gansel).

Культурная память российских немцев

О существовании полного чернового варианта романа он узнал давно, но стал работать с ним с середины 2000-х. "Интерес к архивам, в том числе к домашним, появился у меня еще в юности, - рассказал Карстен Ганзель в интервью DW. - Делать открытия интересно всем. Работа над черновиками, еще не известными широкому читателю, интересна потому, что можно увидеть собственными глазами лабораторию писателя, обнаружить что-то раньше незамеченное, но важное: пометку, ссылку, комментарий".

Работа с литературными черновиками, то есть углубленный, скрупулезный поиск исходной информации, ее интерпретация очень важны для коллективной исторической памяти любого общества, подчеркивает профессор Ганзель. Ведь попытка уничтожения культуры всегда начинается с уничтожения этой культурной памяти. "Кроме того, история советских и российских немцев важна для целостного понимания немецкой истории и культуры, ее нельзя игнорировать", - считает Карстен Ганзель.

От реконструкции до публикации

Герхард Завацкий (1901-1944) довольно рано начал работу над романом, действие которого разворачивается в 1920-е годы - время общего подъема и твердой уверенности в светлом будущем. В автономии немцев Поволжья (в 1923 году она стала из автономной области автономной республикой) открывались немецкие учебные заведения, выходили газеты на немецком языке, работали театры... Завацкий написал об этом времени. В рамки соцреализма роман "Своими руками" не укладывался, в нем было заметно влияние авангарда.

Готовя к публикации полную версию романа и собирая материал, касающийся реалий той эпохи, Карстен Ганзель много раз ездил в Россию, работал в архивах. Были ли трудности? Были. Они касались русского языка. И тяжело было разбирать почерк.

Результатом многолетней работы стал выход романа с подробным послесловием и комментариями профессора Ганзеля в берлинском издательстве Galiani. Кому будет интересен роман сегодня? "Уверен, что многим, кто интересуется историей, культурой. Его сможет понять и молодое поколение, не отягощенное историческим опытом своих родителей. Оно отнесется к прочитанному более открыто и непредвзято", - считает Карстен Ганзель.

Смотрите также: