 В Германии ожидают резкого роста цен на газ для потребителей | Экономические новости из Германии | DW | 23.11.2018

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Экономика

В Германии ожидают резкого роста цен на газ для потребителей

По информации порталов Check24.de и Verivox.de, многие поставщики газа в ФРГ уже повысили или повысят в ближайшее время тарифы примерно на 8 процентов.

Газовая плита

По информации крупных порталов, занимающихся сравнением тарифов различных поставщиков газа в Германии, компании уже повысили или повысят в ближайшее время цены на газ для конечных потребителей. На их данные в пятницу, 23 ноября, обратили внимание немецкие СМИ.

Контекст

Согласно данным портала Check24.de, тарифы до конца текущего года повысят (или уже сделали это) 244 поставщика газа в Германии, при этом в среднем цены на газ вырастут на 8,4 процента. В качестве примера - расходы на газ одного домохозяйства с годовым потреблением 20.000 киловатт-часов вырастут на 111 евро в год.

Сильнее других повысятся цены в Рейнланд-Пфальце

Аналогичная информация имеется на портале Verivox.de. По его сведениям, 224 из 710 газовых компаний планируют повысить тарифы в декабре и январе в среднем на 7,7 процента. При этом значительнее, чем в других регионах, цены на газ вырастут в федеральной земле Рейнланд-Пфальц (в среднем на 13 процентов), Нижней Саксонии (на 10,1 процента), а также в Бранденбурге, Саксонии-Анхальт, Сааре и Баден-Вюртемберге (во всех - чуть более 9 процентов). Лишь в Берлине, Бремене и Гамбурге, имеющих статус федеральных земель, цены на газ пока останутся стабильными.

Главной причиной рост цен на газ для потребителей является повышение закупочных цен. За последние два года эти показатели выросли на 40 процентов. Крупнейшими поставщиками газа в Германию являются Россия, Норвегия и Нидерланды.

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    Автор: Андрей Гурков


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