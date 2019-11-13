В Германии объявили войну азиатским шершням (фото)

Мангейм • Вот такое огромное гнездо тропических шершней вида Vespa velutina, которых в Германии называют азиатскими, сняли на днях с высокого дерева в баден-вюртембергском городе Мангейме. Впервые этот инвазивный вид был замечен в здешних местах в 2014 году. Судя по всему, азиатские шершни попали сюда из соседнего французского региона Эльзас. В свою очередь, во Франции их обнаружили в 2004 году в Бордо. В Европу они были завезены, очевидно, в одном из морских контейнеров из Китая. Ареал их обитания расширяется примерно но 100-150 километров в год. Эти насекомые очень хорошо приспособлены к потеплению климата, что увеличивает риск их быстрого размножения в Европе.
Для людей они опасны не более, чем обычные местные крупные осы (то есть после укуса страданий и вероятности аллергических реакций не больше, но и не меньше), однако представляют огромную угрозу для пчел, на которых эти хищные насекомые охотятся, уничтожая целые пчелиные семьи. Пчелы же в Европе сейчас и так находятся под угрозой из-за применения пестицидов, болезней и использование обширных сельскохозяйственных площадей под монокультуры. Поэтому все гнезда азиатских шершней после обнаружения незамедлительно уничтожают.
Как сообщает агентство dpa, лишь в одном административном округе Карлсруэ, на территории которого находится Мангейм, в прошлом году было уничтожено 26 гнезд, в текущем - 14. В этом гнезде было обнаружено около сотни шершней, среди них - много маток, способных к размножению. Пустое гнездо будет передано в Музей естествознания.
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Автор: Ольга Солонарь
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Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер