 В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков | Новости из Германии о Германии | DW | 02.06.2019

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Германия

В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков

Ежегодно около 30 тысяч водителей грузовиков в ФРГ уходят на пенсию, а на смену им приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Представители отрасли говорят, что скоро может начаться кризис поставок.

Водитель грузовика (фото из архива)

Водитель грузовика (фото из архива)

В Германии ощущается серьезная нехватка водителей грузовиков. По оценкам немецких организаций, занимающихся отправкой и логистикой грузов, в настоящий момент страна нуждается в десятках тысяч дальнобойщиков. Информагентство dpa в воскресенье, 2 июня, приводит цифры от 45 тысяч до 60 тысяч водителей, которых ищут различные организации. Работа дальнобойщиков в последние годы теряет привлекательность из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и большого количества дней, проводимых в рейсах.

Дальнобойщики ФРГ стареют

Последствия дефицита рабочей силы в этой отрасли непредсказуемы. "Скоро может начаться кризис поставок", - предупреждает представитель Федерального объединения  грузоперевозок, логистики и утилизации отходов. Ежегодно на пенсию отправляется около 30 тысяч водителей, а на замену им приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Если такая тенденция сохранится, в 2030-х годах немецкой экономике будет недоставать 150 тысяч водителей.

Контекст

Немецкий концерн всего лишь напомнил своим дилерам о действующих санкциях ЕС. Многие российские СМИ преподнесли это как большую новость. (11.10.2017)

Как сообщает Reuters, РЖД почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии - возможно, из-за отказа Риги поддержать "Северный поток-2". DW выясняла, верны ли цифры. (26.05.2017)

По оценкам федерального объединения, почти треть водителей грузовиков находится в возрасте 55 лет или старше. Моложе 25 лет - только 2,5 процента немецких дальнобойщиков. Почти все водители - мужчины, доля женщин составляет только 1,7 процента. Руководители профильных компаний хотят в дальнейшем  целенаправленно привлекать к этой работе женщин, однако для этого необходимо улучшать условия труда.

В то же время объемы грузоперевозок существенно возрастают, не в последнюю очередь из-за "бума" онлайн-торговли, а водители из Восточной Европы более не могут ликвидировать кадровый дефицит.

Нехватка водителей ощущается не только в ФРГ, но и в ряде других стран, включая азиатские, однако прогноз по ситуации в Германии выглядит особенно неутешительно. "Нам нужно срочно работать над имиджем профессии", - говорит Федерального объединения  грузоперевозок, логистики и утилизации отходов.

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    Автор: Андрей Гурков


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