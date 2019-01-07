В Германии неизвестные напали на политика правопопулистской АдГ

Председатель земельного отделения АдГ Франк Магниц подвергся нападению в Бремене. Он - в больнице с тяжелыми травмами.
Депутат бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франк Магниц (Frank Magnitz) подвергся нападению со стороны неизвестных. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили в местной полиции.
По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня у здания театра Theater am Goetheplatz, неподалеку от исторического центра Бремена. Как уточнили в АдГ, лица всех троих нападавших были скрыты под масками. В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.
Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия.
Ранее, 3 января, у дверей офиса АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое предположительно совершено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.
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