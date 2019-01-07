 В Германии неизвестные напали на политика правопопулистской АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии неизвестные напали на политика правопопулистской АдГ

Председатель земельного отделения АдГ Франк Магниц подвергся нападению в Бремене. Он - в больнице с тяжелыми травмами.

Председатель земельного отделения АдГ Франк Магниц

Председатель земельного отделения АдГ Франк Магниц

Депутат бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франк Магниц (Frank Magnitz) подвергся нападению со стороны неизвестных. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили в местной полиции.

Контекст

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" призывает школьников сообщать о немецких учителях, нарушающих принцип политической нейтральности и критикующих ее деятельность. (16.10.2018)

После выборов в Гессене правые националисты из АдГ оказались во всех земельных парламентах. Но правительство ФРГ, судя по всему, будет занято самим собой, считает главный редактор DW Инес Поль. (29.10.2018)

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня у здания театра Theater am Goetheplatz, неподалеку от исторического центра Бремена. Как уточнили в АдГ, лица всех троих нападавших были скрыты под масками. В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.

Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия.

Ранее, 3 января, у дверей офиса АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое предположительно совершено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.

Смотрите также:

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?

Контекст

Факты о депутатах бундестага нового созыва

Во вторник, 24 октября, немецкий бундестаг собрался на первое заседание в новом составе. Инфографика DW о том, кто есть кто в парламенте ФРГ. (24.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с АдГ: кто и зачем переводил правопопулистам деньги из Швейцарии?  

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Реклама

Самые читаемые

The Telegraph сообщил, что Лондон знает все о покушении на Скрипаля  

Десантное судно ВМС США зашло в Черное море  

В РФ ответили на новость о блокировке США поставок Sukhoi Superjet Ирану  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно