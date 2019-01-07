В Германии неизвестные напали на политика правопопулистской АдГ

Депутат бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франк Магниц (Frank Magnitz) подвергся нападению со стороны неизвестных. Об этом в понедельник, 7 января, сообщили в местной полиции.

По ее данным, инцидент произошел во второй половине дня у здания театра Theater am Goetheplatz, неподалеку от исторического центра Бремена. Как уточнили в АдГ, лица всех троих нападавших были скрыты под масками. В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.

Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия.

Ранее, 3 января, у дверей офиса АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое предположительно совершено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.

Смотрите также:

Факты о депутатах бундестага нового созыва Парламент среднего возраста Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

Факты о депутатах бундестага нового созыва Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

Факты о депутатах бундестага нового созыва Треть депутатов - женщины Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов. Автор: Ирина Филатова

