В Германии - нашествие ос (фото)

В Германии возникли перебои со снабжением аптек самым распространенным препаратом первой помощи для аллергиков при укусах насекомых - Fastjekt. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции. Повышенная потребность в автоинъекторах адреналина сложилась в результате жаркого лета - идеальных условий для размножения ос, пчел и других насекомых. Анафилактический шок после укуса насекомых может вызывать тяжелые последствия, вплоть до летального исхода, поэтому люди, страдающие такого рода аллергиями, должны обязательно иметь с собой препарат неотложной помощи. Как отмечает агентство dpa, перебои возникли с поставкой лишь одного препарата. Другие подобные медикаменты в аптеках доступны.
Смотрите также:
Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии
-
Германия в июле - 2018
В Германии цветут подсолнухи
В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.
-
Германия в июле - 2018
"Поливальные машины"
В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.
-
Германия в июле - 2018
Кельнская жара
Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!
-
Германия в июле - 2018
Немцы и мороженое
В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.
-
Германия в июле - 2018
Обмелевший Одер
Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.
-
Германия в июле - 2018
Яблоку упасть...
Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.
-
Германия в июле - 2018
Ранний урожай
Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.
-
Германия в июле - 2018
Виноградник посреди Рейна
Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.
-
Германия в июле - 2018
Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору
После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".
-
Германия в июле - 2018
Больше томатов - вкусных и разных
В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.
-
Германия в июле - 2018
Кружка Октоберфеста
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.
-
Германия в июле - 2018
Сенсационная находка
В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.
-
Германия в июле - 2018
65-летний юбилей
65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.
-
Германия в июле - 2018
Подсвечники Фридриха Великого
Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.
-
Германия в июле - 2018
"Бал кухарок"
Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.
-
Германия в июле - 2018
Баварцы дружно дунули в альпгорны
Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.
Автор: Максим Нелюбин
Кто опыляет наши сады
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Медоносная пчела
Никто так прилежно не опыляет цветущие сады и поля, как пчелы. Благодаря обыкновенной медоносной пчеле (лат. Apis) мы собираем богатые урожаи, обеспечивающие наше существование. Но не только пчелы стремятся собрать как можно больше нектара и пыльцы. У них есть "конкуренты", причем не только среди насекомых.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Шмель
Более крупный вид семейства настоящих пчел - шмель (лат. Bombus). Как и пчелы, шмели служат своей королеве, а заодно, можно сказать, спасают мир от голодной смерти, опыляя растения. В оранжереях Германии для этого нередко специально размещают шмелиные гнезда.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Цветочная оса
Ну что хорошего можно сказать об осах? Ничего! Назойливые, агрессивные, жалят часто и больно... Большая часть ос в процессе опыления участия не принимает. Однако цветочные осы, они же мазарины (лат. Masarinae), собирают пыльцу и переносят ее. Причем, в отличие от пчел, - в зобу.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Журчалка
Журчалки (лат. Syrphidae) - двукрылые насекомые из подряда короткоусых. Они тоже очень любят пыльцу и сладкий нектар. Несмотря на окраску, напоминающую окраску опасных ос, журчалки абсолютно безобидны И полезны. Причем, во всех отношениях: даже их личинки избавляют растения от тли.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Бабочка
Известно более 18 тысяч видов отряда чешуекрылых, или попросту - бабочек (лат. Lepidоptera Linnaeus). Перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу, хоть и в небольшом количестве. Зато, в отличие от пчел, бабочки различают оттенки красного цвета и поэтому опыляют те растения, на которые пчелы могут и не обратить внимания.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Моль
Эта невзрачная на вид родственница бабочки известна под именем настоящей моли (лат. Tineidae). Основное отличие: моль ищет нектар ночью, и поэтому яркая окраска крыльев, как у бабочки, ей просто ни к чему.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Жук-бронзовка
Жук, опыляющий цветы? Во всяком случае, жук бронзовка (лат. Cetoniinae) из семейства пластинчатоусых именно этим и занимается. Взрослые особи жука с блестящим панцирем питаются цветочным нектаром, древесным соком и фруктами. Известно более 4000 видов этого насекомого.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Пресмыкающиеся
Невероятно, но факт: некоторые виды змей и ящериц, как, например, гекконы (на снимке) также умеют опылять растения. Особенно важную роль рептилии играют на островах, где наблюдаются их более многочисленные популяции. Их рацион включает фрукты, цветочный нектар и пыльцу.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Нектарницы
Так окрестили семейство птиц из отряда воробьинообразных (лат. Nectariniidae). Сейшельская нектарница (на снимке) - мелкая певчая птица, которая с удовольствием лакомится цветочным нектаром. Птичка размером 12 сантиметров предпочитает цветы гибискуса.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Летучая мышь
Это миниатюрное чудовище, вылетающее на охоту по ночам, тоже питается сладким нектаром, как бы вылизывая его своим длинным языком. При этом летучие мыши (лат. Microchiroptera) из отряда рукокрылых отлично справляются с задачей опыления. Отдельные виды растений особо зависимы от их усердия и поэтому распускают бутоны своих цветов с наступлением темноты.
-
Фотогалерея: Кто опыляет наши сады
Лемуры
Их можно считать пчелами Мадагаскара: лемуры (лат. Lemuriformes) из подотряда мокроносых приматов. Карликовые разновидности (на снимке) пьют нектар, окуная нос в цветок. А потом перебираются к следующему…
Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер