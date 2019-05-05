 В Германии начинают пилотный интеграционный проект для беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 06.05.2019

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Германия

В Германии начинают пилотный интеграционный проект для беженцев

Беженцам, особо нуждающимся в защите, предоставят менторов для помощи в поиске жилья, школ и работы.

Беженцы в Германии

Правительство ФРГ начинает выполнять пилотный проект по приему беженцев, признанных особо нуждающимися в защите. Программа "Новый старт в команде" ("Neustart im Team", NesT) является "мощным сигналом живой солидарности", заявила в Берлине в понедельник, 6 мая, уполномоченная федерального правительства по проблемам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz).

Контекст

Молодые мигранты чаще других упоминаются в немецкой криминальной хронике. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

В новой программе будут задействована менторы, которые помогут мигрантам искать жилье, школы, места профессионального обучения и работы, тем самым облегчая их интеграцию в Германии. Предполагается, что первые беженцы будут приняты в проект уже ближайшим летом.

До 500 участников

В общей сложности намечено участие в программе до 500 человек. В проекте будут работать не менее пяти менторов.

В 2018 году с прошением о предоставлении убежища в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) обратились 185 853 иностранца - на 16,5 процентов меньше, чем в 2017-м (222 683 ходатайства). В середине декабря 2018 года МИД ФРГ сообщил, что прогнозирует принять в 2019 году 166 тысяч ходатайств об убежище.

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    Автор: Ирина Филатова


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