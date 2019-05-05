В Германии начинают пилотный интеграционный проект для беженцев

Правительство ФРГ начинает выполнять пилотный проект по приему беженцев, признанных особо нуждающимися в защите. Программа "Новый старт в команде" ("Neustart im Team", NesT) является "мощным сигналом живой солидарности", заявила в Берлине в понедельник, 6 мая, уполномоченная федерального правительства по проблемам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz).

В новой программе будут задействована менторы, которые помогут мигрантам искать жилье, школы, места профессионального обучения и работы, тем самым облегчая их интеграцию в Германии. Предполагается, что первые беженцы будут приняты в проект уже ближайшим летом.

До 500 участников

В общей сложности намечено участие в программе до 500 человек. В проекте будут работать не менее пяти менторов.

В 2018 году с прошением о предоставлении убежища в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) обратились 185 853 иностранца - на 16,5 процентов меньше, чем в 2017-м (222 683 ходатайства). В середине декабря 2018 года МИД ФРГ сообщил, что прогнозирует принять в 2019 году 166 тысяч ходатайств об убежище.

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