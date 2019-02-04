 В Германии начали бастовать сталевары | Новости из Германии о Германии | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии начали бастовать сталевары

Тарифный конфликт между сотрудниками предприятий сталелитейной промышленности на северо-западе ФРГ и их работодателями обостряется. До 18 февраля запланированы многочисленные забастовки.

Сталевар за работой

Сталевар за работой

Сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии последовали призыву профсоюза IG Metall и начали серию забастовок с требованием повышения тарифных зарплат.

В понедельник, 4 февраля, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 работников. Как сообщила пресс-служба IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах предприятия.

Демонстрации сталеваров на северо-западе ФРГ

Контекст

С промежутком в месяц ЕС и Канада начали антидемпинговые расследования против российских производителей стали. В том, случайность ли это, разбиралась DW. (19.06.2015)

Решение администрации США ввести пошлины на импорт стали может вызвать целый поток исков во Всемирную торговую организацию (ВТО). (07.03.2002)

"Рабочие рассержены и негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", - заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер (Knut Giesler). По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много стачек, в которых примут участие около 1000 человек.

Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинга рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

Кроме того, как сообщает информагентство AFP, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Требования профсоюза IG Metall

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 000 работникам сталелитейной промышленности на северо-западе Германии месячную зарплату на шесть процентов, а также одобрить им выплату дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро.

Комиссия профсоюза по вопросам тарифов оплаты труда постановила начать забастовки в субботу, 2 февраля, после того как работодатель после трех раундов переговоров не сделал IG Metall встречного предложения.

Смотрите также:

  • Студенты города Грайфсвальда ждут выступления министра образования ФРГ Йоханны Ванки

    Протестуй, а то проиграешь!

    Мы против!

    В конце мая 2014 года по Германии прокатилась волна студенческих демонстраций. Тысячи учащихся вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство переполненными вузами, сокращением бюджетных расходов на образование и увольнениями научных сотрудников. На фото - студенты города Грайфсвальда ждут выступления министра образования ФРГ Йоханны Ванки (Johanna Wanka).

  • Верхом на тракторе

    Протестуй, а то проиграешь!

    Верхом на тракторе

    Пока одни приходят протестовать на своих двоих, другие приезжают на железных конях. Студенты университета Хоэнхайма в Штутгарте, например, оседлали тракторы. О финансовых затруднениях своей альма-матер они заявляют на плакате: "Развивать сельское хозяйство завтрашнего дня при помощи позавчерашней техники??? Разве это возможно?"

  • Революционный красный

    Протестуй, а то проиграешь!

    Революционный красный

    В знак протеста студенты из Тюбингена выкрасили воду в фонтане перед университетом в красный цвет. Акции под лозунгом "Университеты в беде" ("Unis in Not") проходят в девяти вузах земли Баден-Вюртемберг. О результатах говорить рано, но привлечь внимание чиновников студентам точно удалось.

  • Поколение 1968

    Протестуй, а то проиграешь!

    Тысячелетняя плесень

    У студенческих движений Германии давняя история. Сегодня еще помнят "Поколение 1968" - молодых людей, неудовлетворенных положением дел в стране. Транспарант "Под мантиями - плесень тысячи лет", изготовленный гамбургскими студентами, намекает на роль профессоров в "тысячелетнем" "третьем рейхе" и призывает к демократическим реформам в образовании. Фраза стала лозунгом протестных волнений 1960-х.

  • Свободный университет Берлина

    Протестуй, а то проиграешь!

    Смелость университеты берет

    Спусковым крючком массовых волнений 1988 года стали планы по реструктуризации Свободного университета Берлина. Негодующие студенты просто-напросто захватили университет на целый семестр и даже провели конгресс, на котором рассказали о недопустимости подобных действий. Название протеста UNiMUT - это игра слов: Unmut - недовольство, Uni - университет и Mut - смелость.

  • Удачные забастовки

    Протестуй, а то проиграешь!

    Удачные забастовки

    В 1997 году залы Гиссенского университета были так переполнены, что многим студентам не хватало места. Поэтому они и вышли на улицы. Протесты быстро охватили всю Германию, получив название Lucky Streik - "Удачная забастовка". Выступления студентов отличались оригинальностью: некоторые даже разделись в ноябрьскую погоду, чтобы показать, что ради учебы им приходится снимать с себя последнюю рубашку.

  • Знания за деньги

    Протестуй, а то проиграешь!

    Знания за деньги

    Когда в 2005-2006 годах вузы Германии начали вводить плату за обучение, студенты дружно высказали свое "нет" на уличных демонстрациях. На груди девушки написано: "Заниматься проституцией, чтобы учиться" - не все могли найти в кошельке 500 евро за семестр. После нескольких лет дискуссий плату постепенно отменили все университеты. Последними сдались Бавария и Нижняя Саксония.

  • Акция протеста в Берлине

    Протестуй, а то проиграешь!

    Покойся с миром

    Что для одних - черный юмор, для других - идея для акции протеста. Немецкие студенты не раз пытались "похоронить" образование и науку. Вот, к примеру, Берлин: одетые в траур участники процессии несут гроб, в котором покоится дух свободного и бесплатного образования. Несмотря, а вполне возможно, что и благодаря мрачной атмосфере, такие демонстрации привлекают внимание, а значит, проходят успешно.

  • Акция протеста во Франкфурте

    Протестуй, а то проиграешь!

    Без слов

    "Сегодня ты уже выучил все назубок?" - хочет спросить девушка, но ее рот заклеен. На демонстрации против сокращенного срока обучения в школах и устаревшей системы оценок в июне 2009-го вышли не только студенты, но и школьники.

  • Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Протестуй, а то проиграешь!

    Массовая оккупация

    Более 70 немецких университетов были заняты студентами в 2009 году. Спальные мешки прямо на полу или на деревянных скамьях, транспаранты на стенах и пакеты с продуктами в углу самого большого лекционного зала Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана - к оккупации студенты подошли ответственно. Причиной протестов стало недовольство Болонской реформой и все той же платой за обучение.

  • Гамбургские студенты

    Протестуй, а то проиграешь!

    От улыбки…

    Смех - это не только лучшее лекарство, но и лучшее орудие протеста, считают эти гамбургские студенты. Присоединившись к шествию под лозунгом "Бесплатное образование для каждого", они с удовольствием позируют для камер. Все-таки лучше бороться за свои права с улыбкой на лице, а не с оружием в руках.

    Автор: Наталия Лазарева


Смотреть видео 02:42
Now live
02:42 мин

Сталевары в ЕС ищут выход из кризиса отрасли

Контекст

Протестуй, а то проиграешь!

Немецкие студенты активно отстаивают свои интересы на улицах. История студенческих демонстраций и самые необычные акции в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сталевары в ЕС ищут выход из кризиса отрасли  

Всеобщая забастовка парализовала Италию  

Забастовка в аэропортах Берлина продлится до 15 марта (13.03.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий министр предлагает повысить пенсии  

Комментарий: Навальный против Путина - битва за Санкт-Петербург  

Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно