В Германии могут запретить воздушные шарики

Гютерсло в Северном Рейне - Вестфалии стал первым в Германии городом, который запретил запускать воздушные шары в небо. Запрет вступил в силу в начале сентября. А началось все с жалобы жительницы города. Она обратилась с заявлением в Комитет по защите природы с просьбой запретить запускать в небо воздушные шарики, надутые гелием. Поводом послужила акция "Rainbowflash", во время которой в небо было выпущено 150 шариков. Женщина приложила к своему заявлению множество фотографий птиц и животных, пострадавших от воздушных шариков за последние годы.

Чем опасны воздушные шарики

Экологи уже давно бьют тревогу, так как шарики и пластиковые шнуры возвращаются на землю в виде мусора, который не только загрязняет окружающую среду, но и представляет опасность для птиц и животных. Некоторые птицы запутываются в шнурах и не могут высвободиться, умирая мучительной смертью.

В Гютерсло в небо больше не полетят воздушные шары в честь молодоженов

Запрет, вступивший в силу в немецком городе, не распространяется на частных лиц. Речь идет только о городских организациях, школах и других учебных заведениях, в которых часто по разным поводам и в большом количестве выпускаются в небо воздушные шарики. Теперь у городского ЗАГСа выпускать в небо разрешено только голубей. Запрет пока не предусматривает штрафов за его нарушение, но администрация города надеется, что жители с пониманием отнесутся к этой инициативе.

С таким решением городской администрации не согласна владелица магазина и мастерской по производству и дизайну воздушных шаров Balloonia в Гютерсло Кристиане Хайтман (Christiane Heitmann).

По ее словам, она и ее коллеги делают все для того, чтобы продаваемые ими воздушные шарики разных форм и видов, наполняемые гелием, отвечали современным стандартам. "Для воздушных шаров мы продаем специальные шнуры, изготовленные из початков кукурузы. Правда, они намного дороже пластиковых, но люди их покупают", - подчеркивает Кристиане Хайтман в интервью DW. И действительно: разница в цене ощутимая. Если рулон обычного шнура стоит 2,50 евро, то аналогичный продукт из экологически чистого шнура обойдется в 32,50 евро. Не каждый решится выложить такую сумму.

Кроме того, по утверждению хозяйки магазина, многие воздушные шары выпускаются из натурального каучука, который является экологически чистым материалом. Экологи с ней не согласны: несмотря на то, что все больше воздушных шариков производятся из натурального каучука, животные и птицы все равно от него погибают, потому что их желудок не способен его переварить.

Настроения в Европе

Амстердам еще в 2015 году принял запрет на воздушные шарики в небе. Он распространялся на время детских праздников и свадебных торжеств. Если четыре года назад примеру Амстердама последовали 18 общин, то сегодня запрет действует во всех четырех крупных городах и 60 общинах Нидерландов.

В нидерландском Музее флоры и фауны выставлено чучело утки, ставшей жертвой пластикового мусора. "Эта утка погибла, запутавшись в шнурах от воздушных шариков. Многие птицы становятся жертвами плавающего в морях пластикового мусора, они запутываются в нем, когда ныряют за рыбой. Некоторые птицы поедают яркие остатки, принимая их за рыбу", - подчеркивает в интервью радиостанции WDR 2 сотрудник музея, биолог Ато Остерван.

В 2017 году в немецком городе Билефельде защитники окружающей среды провели акцию протеста.

Наклейки, запрещающие выпускать шары в небо, на дорожных знаках в парках Билефельда

На запрещающих дорожных знаках появились наклейки с изображением парящих в воздухе воздушных шариков. Администрации города пришлось потратить много средств, чтобы восстановить дорожные знаки.

Примеру Гютерсло могут последовать и другие немецкие города, так как экологи ведут активную борьбу с пластиковыми отходами. Уже сейчас "зеленые" в федеральной земле Нижняя Саксония высказали свое одобрение инициативе Гютерсло. Руководитель земельной партии "Союз-90"/"зеленые" Анне Кура (Anne Kura) в интервью агентству dpa заявила о том, что речь не идет о полном запрете, а только о запрете выпускать воздушные шарики в небо.

Анне Куре подчеркивает, что даже натуральному каучуку требуется целых два года, чтобы разложиться. А за это время успевает погибнуть немало птиц и животных.

Напомним, что в странах ЕС уже достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых тарелок, соломинок для питья, тонких пакетов и других изделий разового пользования. Шарики пока нигде не запрещают, но городские администрации иногда ограничивают запуски шаров.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". Автор: Инга Ваннер



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