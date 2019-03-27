 В Германии критикуют новое видео группы Rammstein | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2019

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Германия

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Кляйн считает, что музыканты "перешли красную линию". При этом на данный момент неизвестно, какое послание скрыто в рекламном ролике Rammstein.

Немецкая группа Rammstein

Немецкая группа Rammstein, фото из архива

Новый рекламный видеоролик немецкой группы Rammstein вызвал резкую критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна (Felix Klein) и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох (Scharlotte Knobloch), заявивших, что музыканты "перешли красную линию" и "нарушили границу дозволенного". Кноблох в интервью газете Bild в четверг, 28 марта, упрекнула группу в "инструментализации и умалении Холокоста".

"То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно", - подчеркнула она. Кляйн в интервью изданию заявил о "безвкусной эксплуатации свободы творчества".

Группа Rammstein 27 марта опубликовала 35-секнудное видео в социальных сетях. К моменту публикации этот ролик в Youtube посмотрели более миллиона раз.

Контекст

Rammstein – это одна из самых известных в мире групп направления индастриал-метал. Это всегда экстрим. И это всегда скандал! "Запретный" альбом называется "Любовь - всем". (12.11.2009)

Участники группы предстают в нем в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее. В конце ролика появляется дата латинскими буквами "XXVIII.III.MMXIX", соответствующая 28 марта 2019 года, и надпись "Deutschland" ("Германия") - предположительно название новой песни.

На данный момент неизвестно, какое послание заложено в новой песне, которую рекламирует 35-секундный клип. Rammstein и компания звукозаписи на запрос газеты Bild отказались его комментировать.

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    Автор: Элла Володина


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