В Германии коэффициент заражения коронавирусом опустился ниже единицы

Коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", в Германии удалось снизить ниже единицы. Об этом в четверг, 16 апреля, объявил немецкий Институт имени Роберта Коха - федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней. По данным института, в среду этот показатель составлял 0,9, а в четверг - даже 0,7.
Если коэффициент R ниже единицы, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека. А значит, число зараженных уменьшается. Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшить R до 1,0 и даже ниже, о чем неоднократно говорил глава института Лотар Вилер (Lothar Wieler).
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 15 апреля на пресс-конференции заявила, что коэффициент заражения является важным критерием для постепенного снятия карантинных ограничений в стране. С понедельника в Германии разрешат открыть магазины площадью меньше 800 квадратных метров. С 4 мая возобновят свою работу школы.
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Автор: Марина Барановская