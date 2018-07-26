 В Германии зафиксировано рекордное количество жилой площади | Новости из Германии о Германии | DW | 26.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии зафиксировано рекордное количество жилой площади

Число квартир и одноквартирных домов в ФРГ за последние семь лет выросло на 3,7 процента - до 42 млн. На одного жителя страны приходится в среднем 46,5 квадратных метров жилья.

Жилые дома в Германии

Контекст

Несмотря на нехватку жилья в крупных городах и агломерациях, общее количество жилой площади в Германии столь масштабно, как никогда ранее. В конце 2017 года число единиц жилья в стране достигло почти 42 миллионов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

За семь лет - с 2010 года - число квартир и односемейных домов выросло на 3,7 процента, указывается в сообщении.

Общий объем жилой площади в ФРГ составляет 3,9 млрд квадратных метров. В среднем на одного жителя страны приходится 46,5 квадратных метров - на 3,3 процента больше, чем семь лет назад, сообщило далее ведомство.

Смотрите также:

  • Малоквартирный дом

    Особенности жилья в Германии

    Половина немцев снимает квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Почти половина жителей страны предпочитает снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 04:35
Now live
04:35 мин

Студенческое жилье в доме престарелых

Контекст

Особенности жилья в Германии

Где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Особенности жилья в Германии – в фотогалерее DW. (25.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Студенческое жилье в доме престарелых  

Новинка на рынке недвижимости, или На крыше дома твоего  

Бункер с пентхауcом  

Также по теме

Symbolbild - Neugieriger Nachbar mit Fernglas versteckt sich hinter der Hecke

Немецкие сады и балконы: что разрешается жильцам 03.07.2018

​​​​​​​Загорать и жарить мясо на балконе, застеклить лоджию, разбить клумбу на общей лужайке? В Германии на все есть свои правила.

Nachbarschaftshilfe

Жилье в Германии: как не поссориться с соседями 25.05.2018

25 мая в Германии отмечают День соседей. Какие правила важно соблюдать, чтобы сохранить с ними хорошие отношения? О чем их можно просить и чего нельзя одалживать?

Deutschland Wohnen Inneneinrichtung Wohnzimmer

Сколько квадратных метров жилья могут позволить себе немцы? 20.08.2016

В Германии примерно у половины населения съемная жилплощадь. Ученые подсчитали, каких размеров может быть квартира, если тратить на ее аренду 25 процентов ежемесячного дохода.

Самые читаемые

Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за неожиданную встречу с Лавровым  

Что советуют гипертоникам немецкие эксперты  

Госсекретарь США рассказал о деталях встречи Трампа и Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно