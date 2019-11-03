В Германии засомневались в экологичности сжигания мусора

Среднестатистический немец в год выбрасывает около 600 кг бытового мусора - таковы официальные цифры. И хотя согласно европейскому статистическому ведомству Eurostat, Германия является одним из лидеров континента по переработке отходов, а население страны педантично выбрасывает ценное вторсырье в специальные контейнеры, ФРГ продолжает в огромных объемах сжигать мусор - причем, год от года все больше и больше.

Как объяснить это противоречие? Несмотря на то, что 70% бытового мусора в Германии отправляется на пункты переработки, "это вовсе не означает, что его действительно перерабатывают", поясняет Михаэль Йедельхаузер (Michael Jedelhauser) из Немецкого союза охраны природы (NABU). Например, как выясняется, перерабатывают только 16% из доставленных в пункт сбора пластиковых отходов. А остальное, как показывают последние цифры маркетингового института Conversio, отправляют либо за границу, либо на один из мусоросжигательных заводов в Германии. Их в ФРГ - 66, и за весь 2018 год на них было утилизовано путем сжигания более 26 млн тонн отходов. И хотя этот процесс используется в ФРГ для получения тепловой или электрической энергии, эксперты в последнее время начинают сомневаться в экологичности такой модели. Ведь сжигаемый мусор не исчезает полностью.

Шлаки и канцерогены

"Очень часто приходится слышать мнение о том, что сжигание мусора представляет собой экологичную технологию, не оставляющую после своего применения побочных отходов, - рассказывает в интервью DW Томас Фишер (Thomas Fischer) из экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH). - Но это не так!"

Сжигание отходов - не опасно с точки зрения выбросов в атмосферу?

В результате горения выделяются канцерогенные вещества - диоксины и фураны, а по итогам процесса утилизации остаются токсичные для окружающей среды и человека шлаки. Ряд экспертов видят в этих веществах один из факторов, вызывающих у людей онкологические заболевания, заболевания дыхательных путей, нервной системы, а также наследственные заболевания.

Экологичное сжигание мусора?

Но эти опасения разделяют далеко не все специалисты. "Сжигание отходов при наличии современного оборудования не представляет опасности с точки зрения выбросов в атмосферу, - говорит Хеннинг Фриге (Henning Friege), эксперт по экологии и химик по образованию. - Технический прогресс к середине 1990-х годов полностью решил проблему воздействия сжигания мусора на здоровье человека".

Действительно, современные технологии фильтрации позволяют до минимума снизить вредные выбросы. Как указывает объединение мусоросжигающих предприятий Германии (ITAD), сжигание отходов является сегодня "безопасным, чистым и экологичным". В качестве основного аргумента в профильном объединении указывают на использование горения для производства электроэнергии или теплоснабжения: например, в 2018 году таким способом был произведен объем электроэнергии, сравнимый с мощностью угольной электростанции средних размеров. Более того: согласно исследованиям государственного Агентства по охране окружающей среды США, по объемам выброса в атмосферу углекислого газа получение электричества путем сжигания мусора более экологично, чем использование для этой цели угля или нефти - и уступает оно только газовым электростанциям.

Сжигание мусора: не только дым

Но это не успокаивает противников сжигания мусора. Помимо выбросов в атмосферу, они указывают и на прочие побочные продукты процесса. Так, ежегодно только в Германии из фильтровальных установок мусоросжигательных заводов приходится изымать около 350 тысяч тонн ядовитой пыли, растворять в солевом растворе и с соблюдением строжайших мер безопасности траспортировать в одну из шахт в Тюрингии для захоронения.

Шлакоблоки используются в Германии при строительстве дорог вместо щебня

Кроме того, по окончании процесса сжигания в Германии каждый год остается около 5 млн тонн шлаков, часть которого идет на производство шлакоблоков, используемых для строительства дорог и шумоподавляющих заграждений. В ФРГ это практикуется - в отличие, например, от Швейцарии, где подобное применение шлака категорически исключено. На этот факт указывает в интервью DW Райнер Бунге (Rainer Bunge), эксперт по возобновляемым источникам энергии и охране окружающей среды из Технического института швейцарского города Рапперсвиль.

Что делать со шлаками?

По словам эксперта, хотя в процессе обработки основную часть вредных веществ из шлаков удается удалить, определенная их часть - например, тяжелые металлы - остается. И есть риск - "пусть и небольшой", по словам Бунге - что рано или поздно эти металлы окажутся в окружающей среде. Поэтому в Швейцарии, где тоже сжигают мусор, шлак хранят на особых свалках - при том, что доля предварительно извлекаемых из шлака металлов примерно на треть превышает действующие в Германии стандарты. "Такое хранение шлака обходится нам недешево, но экологическая целесообразность налицо - особенно по сравнению с неконтролируемым использованием шлака в дорожном строительстве", - говорит эксперт.

В ФРГ использование шлаков запрещено лишь в водоохранных зонах. И в целом, большинство экспертов в стране на данный момент уверено в безопасности сжигания мусора для окружающей среды - при условии использования современного оборудования, конечно. Так, согласно планам германского министерства охраны окружающей среды, хотя к 2022 году доля перерабатываемых пластиковых отходов должна вырасти в ФРГ до 63%, сжигание мусора и использование шлакоблоков также продолжится.

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