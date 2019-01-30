В Германии запущена сеть высокоскоростной мобильной связи 5G

Германия переходит на высокоскоростную мобильную связь. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне в среду, 3 июля. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

До конца текущего года в более чем 100 местах будет установлено около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых - автономное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

Решение по оборудованию Huawei пока не принято

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер (Dirk Wössner). По его словам, оператор находится в тесном контакте с министерством экономики ФРГ. Приоритетом для компании является безопасность, подчеркнул Вёсснер.

В России проверят влияние 5G на здоровье

Между тем российские власти намерены проверить влияние сетей 5G на здоровье людей. Ряд российских ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязи, проведут исследования, включающие в себя стендовые испытания 5G, а также проверку влияния технологии на животных.

Исследования продлятся более года, сообщает газета "Известия" в четверг, 4 июля. В результате специалисты намерены определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который зафиксируют в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи.

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