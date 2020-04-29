В Германии запрещено радикальное шиитское движение "Хезболлах"

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) запретил любую деятельность ливанской шиитской организации "Хезболлах" на территории Германии. Утром в четверг, 30 апреля, в целом ряде федеральных земель прошли скоординированные "полицейские операции" в отношении этой "террористической организации", сообщил представитель МВД Стив Альтер (Steve Alter) в своем микроблоге в Twitter.

Хорст Зеехофер обосновал запрет "Хезболлах" тем, что это движение "призывает к насильственному уничтожению государства Израиль" и тем самым противодействует установлению взаимопонимания между народами, отмечается в официальном сообщении МВД Германии. Отныне сторонникам "Хезболлах" запрещено выходить на улицы с желтыми флагами с изображением поднятого вверх кулака, в котором зажат автомат. В ФРГ также запрещены символы молодежной организации "Хезболлах".

Утром 30 апреля сотрудники правоохранительных органов в федеральных землях Берлин, Северный Рейн-Вестфалия и Бремен произвели обыски в четырех мечетях, которые считаются близкими к "Хезболлах" и находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.

Мечети как часть террористической организации

Следственные действия проводятся в связи подозрением в том, что эти объекты являются частью террористической организации. "Влияние руководства "Хезболлах" в Ливане на проживающих в Германии сторонников и деятельность их объединений можно расценивать как высокое", - цитирует издание Der Spiegel источники в МВФ ФРГ.

По данным издания, МВД Германии также располагают данными, свидетельствующими о том, что "Хезболлах", возможно, планирует на территории Германии террористические акты. Так, к примеру, на одном из складов в южной части ФРГ уже несколько лет хранятся химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки. Следственные органы полагают, что к складированию этих химикатов имеет отношение "Хезболлах".

Израиль и США приветствуют запрет "Хезболлах" в ФРГ

Израиль и США приветствовали запрет "Хезболлах" в Германии. "Мы приветствуем этот исключительно важный и разумный шаг Германии в борьбе против международного терроризма", - написал в Twitter посол Израиля в Берлине Джереми Иссахарофф.

Со своей стороны посол США в ФРГ Ричард Гренелл отметил, что "решение правительства ФРГ принять меры свидетельствует о решимости Запада противостоять глобальной угрозе, исходящей от "Хезболлах". Американский дипломат призвал другие страны ЕС последовать примеру Германии и также запретить движение "Хезболлах".

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