 В Германии запрещена неонацистская группировка Nordadler | Новости из Германии о Германии | DW | 23.06.2020

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Германия

В Германии запрещена неонацистская группировка Nordadler

В МВД ФРГ заявили, что члены Nordadler преклоняются перед Гитлером и испытывают ненависть к евреям. Полиция провела следственные мероприятия на территории четырех федеральных земель.

Немецкие полицейские в Брюле

Немецкие полицейские

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) запретил правоэкстремистскую группировку Nordadler ("Северный орел"). "Эта группировка активна в основном в Сети. С утра на территории четырех федеральных земель проводятся полицейские мероприятия. Правому экстремизму и антисемитизму нет места и в интернете", - написал представитель МВД Стив Альтер (Steve Alter) в своем микроблоге в Twitter во вторник, 23 июня.

По данным МВД ФРГ, группировка Nordadler исповедует национал-социалистическую идеологию и использует также такие наименования, как "Народная революция", "Народная молодежь", "Народное сообщество" и "Народное возрождение". Члены Nordadler преклоняются перед Адольфом Гитлером и другими нацистскими лидерами и используют символы и речь нацистского режима.

Nordadler - открытые антисемиты

В германском внутриполитическом ведомстве отметили, что активисты Nordadler намеревались вместе с единомышленниками создать национал-социалистическое поселение в сельской местности. Они не скрывают подчеркнуто антисемитских взглядов. Главарь Nordadler в открытой группе мессенджера Telegram поддержал нападение на синагогу в Галле в октябре 2019 года, в ходе которого 28-летний немец попытался ворваться в еврейский храм. Когда это не получилось, он застрелил на улице и в турецкой закусочной двух человек. В июле этот человек предстанет перед судом.

В МВД Германии отметили, что это уже 20-й случай запрета правоэкстремистской группировки в Германии и третий только за нынешний год. В январе в ФРГ была запрещена группировка Combat 18, а в марте – объединение рейхсбюргеров Geeinte deutsche Völker und Stämme ("Объединенные германские народы и племена").

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    Автор: Юлия Сеткова


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