 В Германии задержаны 11 подозреваемых в сексуальном насилии над детьми | Новости из Германии о Германии | DW | 06.06.2020

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Германия

В Германии задержаны 11 подозреваемых в сексуальном насилии над детьми

Полиция несколько недель расследует случаи сексуального насилия над тремя детьми. Следствие нашло более 500 терабайт данных, свидетельствующих о преступлении. Под стражей находятся 7 вероятных педофилов.

Полицейская лента на входной двери

В нескольких землях Германии прошли задержания подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Всего задержаны 11 человек, семеро из них помещены в следственный изолятор, сообщил начальник полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Райнер Фурт (Rainer Furth) в Мюнстере в субботу, 6 июня.

Пострадавшие - трое мальчиков в возрасте 5, 10 и 12 лет. Правоохранители допускают, что на время преступлений их могли усыпить. Один из них приходится сыном спутнице жизни основного подозреваемого, а остальные - родственники двоих задержанных.

Главный подозреваемый - 27-летний IT-специалист из Мюнстера, задержанный еще в мае. По сведениям агентства AFP, он дважды - в 2016 и 2017 годах - получал условный срок за распространение детской порнографии. Кроме того, мужчина по решению суда прошел курс терапии. В списке остальных помещенных под стражу - его мать, а также жители Шорфхайде (земля Бранденбург), Касселя (Гессен), Кельна (Северный Рейн - Вестфалия), Ганновера (Нижняя Саксония) и Штауфенберга (Гессен).

Полиция обнаружила около 500 терабайт данных в серверной комнате, оборудованной в подвале одного из домов в Мюнстере. Эксперты работают над их расшифровкой.

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    Автор: Никита Баталов


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